réveillon João Gomes, Gilberto Gil e Alok estão confirmados no réveillon de Copacabana Evento terá três palcos, sendo um deles especializado em samba e o terceiro em música gospel

As primeiras atrações do Réveillon de Copacabana foram confirmados nesta terça-feira. Entre as atrações do palco principal estão: Gilberto Gil, João Gomes e Alok. No caso de João Gomes, será a estreia do pernambucano na virada do ano do Rio.

O artista, que mistura no repertório piseiro (forró eletrônico), forró tradicional e MPB, chamou a atenção dos cariocas ao reunir cerca de 50 mil pessoas para gravar ao vivo um DVD nos Arcos da Lapa, no fim de outubro.

— Ainda não fechamos todas as atrações. No caso do palco gospel estamos sondando os artistas que estarão disponíveis já que muitos têm agenda em templos evangélicos — disse Abel Gomes, da SRCOM, produtora do réveillon de Copacabana.

No caso do DJ Alok, a expectativa é que ele entre no palco por volta de 1h20 do dia 1º. Esse espetáculo terá o apoio de drones. O palco principal, onde Gil, Gomes e Alok se apresentarão, começa a ser montado em frente ao Hotel Copacabana Palace no próximo dia 5.

Por sua vez, hotéis, shoppings e condomínios da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes estão programando 12 pontos de queima de fogos, numa parceria com a HotéisRio.

A lista, ainda sujeira à revisão, é a seguinte: Esuites Hotel Recreio Shopping; Courtyard by Marriott RJ Barra da Tijuca; Barra World Shopping & Park; Lagune Barra Hotel; Hilton Barra Rio de Janeiro;Windsor Marapendi; Wyndham Rio Barra; Quebra Mar da Barra; CDesign Hotel; Radisson Hotel Barra Rio de Janeiro;Campo Olímpico de Golf; e Condomínio Barrabella

Onde ficarão os outros palcos co shows na virada

Flamengo: na Praia do Flamengo (Posto 2), em frente à Rua Dois de Dezembro

Ilha do Governador: na Praia da Bica, em frente ao número 169

Paquetá: na Praia da Moreninha sem número

Sepetiba: na Praia de Sepetiba, 1.886

Parque Oeste - Inhaíba: na Avenida Cesário de Melo, 6.851

Pedra de Guaratiba: na Estrada da Matriz, 219

Parque Madureira: na Avenida Edson Passos, s/n

Parque Realengo: na Rua Professor Carlos Wenceslau, 388

Piscinão de Ramos: na Praça Roquete Pinto, 2

Penha: na Rua Santo Engracia, s/n

