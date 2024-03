A- A+

CAPITAL DO AGRESTE João Gomes, Gusttavo Lima e Safadão: Petrolina anuncia programação do São João 2024 Ao todo, são mais de 100 atrações, entre nacionais e locais

A programação do São João de Petrolina, no Agreste pernambucano, foi lançada nesta quarta-feira (20), ao som de muito forró e animação do público presente.



Neste ano, o ciclo junino da cidade já começa em abril e segue até o final de junho. Com o tema 'Viva a nossa Arte', a festa vem para valorizar a cultura do Vale do São Francisco nas mais diversas linguagens. A expectativa é que o ciclo reúna mais de 800 mil pessoas e injete R$ 300 milhões na economia local. A apresentação da programação foi feita pelo prefeito Simão Dourando.

O ciclo junino será aberto oficialmente com a ExpoRajada, no dia 19 de abril e segue até a Missa do Vaqueiro, em 30 de junho. A programação terá ainda diversos eventos culturais como o Concerto Junino, Festa de Santo Antônio, Concurso de Quadrilhas e Festival de Violeiros.

A programação principal está confirmada com artistas do cenário nacional e regional. A maratona de shows no Pátio Ana das Carrancas será realizada, no período de 14 a 24 de junho. A grade artística conta com uma mistura de ritmos recheada do tradicional forró, o sertanejo, a MPB, o pagode e a música eletrônica. Neste ano, o evento terá uma novidade especial: a programação contará com um dia a mais, totalizando dez noites de festa.

Entre as atrações de renome nacional, o São João de Petrolina terá na programação Alceu Valença; Geraldo Azevedo; Safadão, Gusttavo Lima; Jorge e Mateus; Simone Mendes, Victor e Léo; Henrique e Juliano; Ana Castela; Limão com Mel; João Gomes, Luan Santana, Alok, Iguinho e Lulinha, Jorge & Mateus, Dorgival Dantas, Nattan, Matheus e Kauan; Leonardo; Maiara e Maraisa; Bruno & Marrone, Léo Santana, Bell Marques e muito mais.

De acordo com o prefeito Simão Durando, esta edição do São João de Petrolina será a melhor já vista na história.

“É, sem dúvidas, o melhor e o maior ciclo junino, com mais dias de eventos e uma programação impactante. Isso vai gerar mais oportunidades, empregos, renda e a valorização de nossa cultura, da nossa identidade petrolinense. O São João de Petrolina está consolidado como um dos maiores eventos do Brasil e agora damos mais um passo para levar o nome da nossa cidade para todo o país e o mundo. O Sertão do São Francisco será o palco para receber grandes artistas, milhares de turistas, um ponto de encontro para celebrar a nossa arte e nossa região", concluiu.

Programação completa:

Sexta (14): Henrique e Juliano/ Léo Santana/ Tarcísio do Acordeon/ Avine Vinny/ Pedro Libe

Sábado (15): Bell Marques/ Victor e Leo/ Pablo/ Desejo de Menina/ Elisson Castro

Domingo (16): Murilo Huff/ Mano Walter/ Alceu Valença/ Geraldo Azevedo/ Fabinho Testado

Terça (18): Matheus e Kauan/ Zé Vaqueiro/ Limão com Mel/ Dorgival Dantas/ Luan Estilizado

Quarta (19): Leonardo/ Maiara e Maraisa/ João Gomes/ Raí Saia Rodada/ Mari e Rayane

Quinta (20): Wesley Safadão/ Bruno e Marrone/ Simone Mendes/ Eric Land/ Taty Girl

Sexta (21): Xand Avião/ Nattan/ Luan Santana/ Jonas Esticado/ Pedro Cavalcante

Sábado (22): Gusttavo Lima/ Zé Neto e Cristiano/ Ana Castela/ Henry Freitas/ Targino Gondim

Domingo (23): Alok/ Mari Fernandez/ Iguinho e Lulinha/ Bruno e Denner/ Toca do Vale

Segunda (24): Jorge e Mateus/ Felipe Amorim/ Vitor Fernandes/ Gustavo Mioto/ Seu Desejo

Calendário do ciclo junino de Petrolina

19 a 21 de abril - ExpoRajada

17 e 18 de maio - São João dos Bairros (José e Maria)

24 e 25 de maio - São João dos Bairros (Cohab Massangano)

28 de maio a 2 de junho - Vaquejada

7 a 8 de junho - Concurso de Quadrilhas Juninas

7 a 9 de junho - Jecana

9 de junho - Corrida dos Namorados

10 de junho - Concerto Junino

11 de junho - 38° Festival de Violeiros

12 de Junho - Concurso de Sanfoneiros

13 de junho - Festa de Santo Antônio na Ilha do Massangano

14 a 24 de junho - São João no Pátio Ana das Carrancas

29 de junho - Forró da Espora

30 de junho - Missa do Vaqueiro

