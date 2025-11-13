João Gomes, Jota.pê e Mestrinho ganham o Grammy Latino com "Dominguinho"
O trio concorria na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa"
O álbum "Dominguinho", do trio João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, acaba de ganhar o Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa".
O pernambucano de Serrita – e seus parceiros paulistano e sergipano – concorria com outros conterrâneos na categoria: também disputavam Joyce Alane ("Casa Coração"), Fitti ("Transespacial") e Natascha Falcão ("Universo de Paixão"). O outro concorrente era o fadista português Camané.
Emocionado, João agradeceu aos amigos, a Deus, sem conseguir terminar:
"Só tenho a dizer muito obrigado, a toda turma de onde eu sou, todo mundo que ajudou a gente a chegar até aqui (...) e a gente tem um sonho no nosso coração, eu acho que Deus tem falado muito com a gente, seja nos shows... todo santo dia, eu tenho que agradecer muito a ele por esss amigos que a música me deu e agradecer e... vamo lá pro Nordeste [do Brasil] conhecer nossa festa, por favor."
É o primeiro Grammy Latino conquistado por João Gomes, que já havia concorrido em 2023, com o álbum "Raiz". Já Jota.pê faturou, no ano passado, três estatuetas. O trio também se apresentou durante a Première do evento.