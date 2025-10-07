A- A+

VEJA AO VIVO João Gomes leva o piseiro ao Tiny Desk Brasil na estreia do projeto musical; assista O artista pernambucano foi a primeira atração surpresa da primeira temporada da versão nacional da iniciativa

O Tiny Desk Brasil aposta no piseiro de João Gomes para a estreia inédita da versão brasileira da iniciativa, nesta terça-feira (7), com transmissão ao vivo no YouTube.

O artista pernambucano é convocado para o ambiente intimista de um dos projetos musicais mais expressivos do mundo, com o objetivo de trazer versões exclusivas das próprias canções.

João Gomes faz história mais uma vez. Desde a ascensão meteórica de sua carreira, em 2021, quando alcançou quase sete milhões de ouvintes no Spotify - sendo o único brasileiro a integrar o top 50 na plataforma desse ano -, até a gravação histórica do primeiro DVD, no Marco Zero do Recife, em 2022.



Confira ao vivo:

No perfil do Tiny Desk Brasil, a legenda do anúncio do pernambucano contou com um relato:

“A caminho do Tiny Desk Brasil, João Gomes foi abordado por um fã na saída do hotel. Ao ser questionado ‘Veio fazer o quê em São Paulo?’, o cantor respondeu prontamente: ‘Tô indo ali, fazer história!’. As gravações serão realizadas ao vivo, com público presente, dentro do escritório do Google, na capital paulista.



O Tiny Desk Brasil é realizado pela Anonymous Content Brazil, responsável pelo licenciamento e produção, em parceria com o YouTube Brasil, que atua na promoção, distribuição do conteúdo e o modelo comercial do projeto. São cinco episódios na primeira edição sempre com atrações surpresas. A segunda temporada do projeto está confirmada.

O Tiny Desk foi criado pela NPR Music (National Public Radio) nos Estados Unidos, onde

consolidou o formato original da ‘’mesinha’’. O palco é substituído por um escritório com cada detalhe referenciando um lugar do País e o artista da vez, que irá apresentar uma performance autêntica.

