SHOW João Gomes na Lapa: artista pernambucano reúne milhares de fãs em gravação de DVD no Rio de Janeiro Espetáculo conta com participações especiais de Zeca Pagodinho, Jota Pê, Mestrinho e outros músicos consagrados

Nem o calor de 36ºC afastou os fãs de João Gomes da Lapa, no Centro do Rio, neste domingo (26). Horas antes do início do show, marcado para as 15h, o público já se concentrava nas proximidades do palco e dos telões instalados pela Prefeitura, tentando driblar o sol com chapéus, bonés, guarda-sóis e garrafas de água.

Mesmo com o atraso de aproximadamente uma hora, quando o cantor subiu ao palco, teve uma resposta entusiasmada do público. Passando o som com uma música mais lenta, ele soltou:

"Calma, gente! Que vai começar o piseiro!", falou João Gomes ao subir no palco. Na sequência, ele chamou a participação do sanfoneiro Mestinho e do cantor Jotapê, parceiros de criação do álbum "Dominguinho".



Após apresentação do trio, o público aproveitou o dueto de João Gomes com a consagrada cantora Ivete Sangalo. Além desses, também são esperados artistas como Zeca Pagodinho, entre outros.

O evento reúne milhares de pessoas debaixo dos Arcos da Lapa. Mas por causa da apresentação, a feira da Lapa foi temporariamente transferida para a Praça Deodoro, na Glória, após um acordo intermediado pela Subprefeitura do Centro. Os feirantes foram cadastrados como ambulantes oficiais e trabalham durante o espetáculo.

Entre um refrão e outro, há quem busque refúgio sob as marquises e árvores do entorno, disputando um pedaço de sombra para se refrescar. Outros encaram o sol forte de frente, determinados a garantir um bom lugar próximo ao palco.



Um grupo de amigos moradores da Glória foi um dos primeiros a chegar. Munidos de gelo, bebida e muita disposição, eles se posicionaram em frente a um dos telões. A estratégia, segundo eles, é aproveitar a proximidade de casa.

"Estar aqui perto facilita tudo. Chegamos cedo para não ter nenhum problema e não queríamos ficar muito perto do palco, porque a tendência é lotar. E aí, já sabe, fica insuportável", contou a analista Raquel Vasconcellos, enquanto se refrescava com uma garrafa de água gelada.

Fãs de todos os lugares

Fãs do cantor e compositor João Gomes, mãe e filha percorreram cerca de 41 quilômetros para acompanhar de perto o show. Adelaine Santos e Lauany Lima saíram de Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ainda pela manhã. Fizeram um pequeno passeio pela Feira da Glória e depois correram para garantir um lugar próximo ao palco.

Mas essa não foi a maior distância que Lauany percorreu por causa do artista. Segundo conta, na madrugada do último dia 20, ela foi até São Paulo especialmente para comprar as roupas que ela e a mãe vestem sob o calor intenso de 36 °C nos Arcos da Lapa.

"Somos muito fãs. Quis estar vestida de cowgirl porque é o estilo do DVD. Tinha que vir a caráter", contou Adelaine.

Vindas de mais perto, mas igualmente apaixonadas pelo trabalho de João Gomes, o casal do Engenho Novo, na Zona Norte, Heloisa Rodrigues e Carla contam que também não poderiam ficar de fora da gravação. Isso porque a música “Só você e eu” marcou o primeiro encontro das duas há cerca de um ano.

"Ele tem muito a ver com a nossa história, porque, na primeira vez que saímos, acabou tocando essa música e descobrimos que tínhamos mais um gosto em comum. Então, não podíamos deixar de estar aqui", disse Heloisa.

Mudanças no trânsito

As interdições começaram ainda pela manhã. Mudanças na operação do VLT estão entre as alterações previstas. A recomendação é que seja usado o metrô para chegar e sair do evento. Confira, abaixo, o esquema especial completo.

Agentes da CET-Rio e da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) auxiliam os motoristas nos desvios. Equipes localizadas no Centro de Operações Rio (COR) usam as 47 câmeras no entorno da Lapa para monitorar o trânsito na região e auxiliar na fluidez do tráfego.

A Secretaria municipal de Ordem Pública (Seop) e a GM-Rio estão com 280 agentes na operação. As ações preventivas de patrulhamento, ordenamento urbano e controle de trânsito começaram às 10h, com equipes posicionadas no local do evento e nas principais vias de acesso.

Por causa do show, a Feira Noturna da Lapa foi proibida de funcionar, conforme informado no blog de Ancelmo Gois, no GLOBO. André Pacheco, representante do evento, foi avisado de que ele e os mais de 60 trabalhadores que costumam ocupar o espaço embaixo dos Arcos da Lapa estão proibidos de trabalhar ali. A medida gerou frustração, já que a expectativa de lucro era alta.

Show muda endereço de feira

A Prefeitura do Rio, por meio da Subprefeitura do Centro, firmou um acordo com os organizadores do show para transferir temporariamente a feira do bairro para a Praça Deodoro, na Glória, durante o evento. Segundo a administração municipal, a medida visa garantir a organização e a segurança na região, que deve receber grande público.

De acordo com a Subprefeitura, os expositores começaram a desmontar as barracas na madrugada deste sábado e se deslocaram para o novo local. Os demais feirantes foram cadastrados como ambulantes oficiais para trabalhar durante o show.

No início da semana, a informação de que o município iria proibir a atuação dos feirantes para evitar transtornos com relação à organização do evento causou polêmica e manifestações por parte dos barraqueiros, que reivindicavam o direito de trabalhar durante o show. Após várias reuniões, um acordo foi firmado entre as partes.

Nas redes sociais, o deputado federal Tarcísio Motta (Psol) comemorou a decisão e elogiou a negociação conduzida pela Prefeitura. A publicação recebeu o apoio de diversos feirantes, que parabenizaram o acordo e destacaram a importância da medida para garantir o trabalho durante o evento.

"Parabéns pela iniciativa. Ficamos muito felizes com isso. Agora vamos poder trabalhar", disse uma feirante nos comentários.

