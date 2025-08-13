Qua, 13 de Agosto

FAMOSOS

João Gomes passa por cirurgia no Recife para remover o freio da língua

Cantor agradeceu pelas mensagens de apoio em publicação nas suas redes sociais nesta quarta-feira (13)

João Gomes passou por retirada do freio da línguaJoão Gomes passou por retirada do freio da língua - Foto: Instagram/Reprodução

O cantor João Gomes, 23 anos, passou por uma cirurgia para remover o freio da língua. O procedimento foi feito em uma clínica odontológica no Pina, Zona Sul do Recife, nessa terça-feira (12).

João Gomes agradeceu pelas mensagens de apoio em publicação nas suas redes sociais nesta quarta-feira (13).

"Uma coisa muito legal que tenho aqui são vocês preocupados com minha recuperação. Obrigado", publicou o músico.

O artista contou, ainda, que "fugiu" da remoção do freio da língua, como é popularmente conhecida a cirurgia de frenectomia lingual, por quatro anos. 

Ele havia recebido uma recomendação de seu fonoaudiólogo para fazer o procedimento.

Recentemente, João Gomes anunciou que parou de beber após receber diagnóstico de gordura no fígado.

