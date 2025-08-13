João Gomes passa por cirurgia no Recife para remover o freio da língua
Cantor agradeceu pelas mensagens de apoio em publicação nas suas redes sociais nesta quarta-feira (13)
O cantor João Gomes, 23 anos, passou por uma cirurgia para remover o freio da língua. O procedimento foi feito em uma clínica odontológica no Pina, Zona Sul do Recife, nessa terça-feira (12).
João Gomes agradeceu pelas mensagens de apoio em publicação nas suas redes sociais nesta quarta-feira (13).
"Uma coisa muito legal que tenho aqui são vocês preocupados com minha recuperação. Obrigado", publicou o músico.
O artista contou, ainda, que "fugiu" da remoção do freio da língua, como é popularmente conhecida a cirurgia de frenectomia lingual, por quatro anos.
Ele havia recebido uma recomendação de seu fonoaudiólogo para fazer o procedimento.
Recentemente, João Gomes anunciou que parou de beber após receber diagnóstico de gordura no fígado.