Sex, 19 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta19/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FAMOSOS

João Gomes eterniza amor por Pernambuco em tatuagem da bandeira do estado

A homenagem foi compartilhada pela tatuadora Jéssica Rocha que celebrou a confiança do artista no seu trabalho

Reportar Erro
João Gomes tatuou a bandeira de PernambucoJoão Gomes tatuou a bandeira de Pernambuco - Foto: Reprodução/Instagram (@joaogomescantor), (@jessicafiorii)

João Gomes decidiu levar o orgulho de suas raízes para a pele. O cantor pernambucano tatuou a bandeira de Pernambuco, eternizando o amor pelo estado onde nasceu e deu os primeiros passos na carreira.

A tatuagem foi feita pela artista Jéssica Rocha, que compartilhou o momento em um vídeo publicado no Instagram. Na legenda, a tatuadora agradeceu a confiança do cantor e destacou a emoção de transformar esse sentimento em arte.

"Minha gratidão pela confiança de sempre, por me permitir transformar sentimentos e raízes em arte. E tatuar a nossa bandeira de Pernambuco é uma emoção demais", escreveu a tatuadora.

Leia também

• "Chico Bento 2" é confirmado após sucesso de bilheteria do primeiro filme

• 'Shrek 5': trailer do novo filme tem 'Burro sequelado' e filhos de Fiona crescidos; assista

• Atriz Tânia Maria, do filme "O Agente Secreto", receberá Título de Cidadã do Recife

Nos comentários da publicação, João Gomes aprovou o resultado da homenagem com uma mensagem curta e bem-humorada: "Ficou massa".

O gesto acontece em um momento especial da carreira do artista. Na última quarta-feira (17), João Gomes abriu oficialmente sua temporada de apresentações juninas ao comandar o projeto "São João Gomes", dando início aos festejos e reforçando sua forte ligação com a cultura e as tradições de Pernambuco.

Confira o vídeo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Jessica Rocha Fiori | tattoist (@jessicafiorii)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter