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FAMOSOS João Gomes eterniza amor por Pernambuco em tatuagem da bandeira do estado A homenagem foi compartilhada pela tatuadora Jéssica Rocha que celebrou a confiança do artista no seu trabalho

João Gomes decidiu levar o orgulho de suas raízes para a pele. O cantor pernambucano tatuou a bandeira de Pernambuco, eternizando o amor pelo estado onde nasceu e deu os primeiros passos na carreira.

A tatuagem foi feita pela artista Jéssica Rocha, que compartilhou o momento em um vídeo publicado no Instagram. Na legenda, a tatuadora agradeceu a confiança do cantor e destacou a emoção de transformar esse sentimento em arte.

"Minha gratidão pela confiança de sempre, por me permitir transformar sentimentos e raízes em arte. E tatuar a nossa bandeira de Pernambuco é uma emoção demais", escreveu a tatuadora.

Nos comentários da publicação, João Gomes aprovou o resultado da homenagem com uma mensagem curta e bem-humorada: "Ficou massa".

O gesto acontece em um momento especial da carreira do artista. Na última quarta-feira (17), João Gomes abriu oficialmente sua temporada de apresentações juninas ao comandar o projeto "São João Gomes", dando início aos festejos e reforçando sua forte ligação com a cultura e as tradições de Pernambuco.

Confira o vídeo:

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