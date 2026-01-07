A- A+

Presentão João Gomes presenteia cantor mirim com sanfona e vídeo viraliza nas redes; assista Ruan Vitor Vaqueirinho ficou famoso na internet pela potência de sua voz e hoje tem milhões de seguidores

O cantor e compositor João Gomes publicou, nesta segunda (6), em seu perfil do Instagram, um vídeo com o momento em que presenteia Ruan Vitor Vaqueirinho, cantor mirim com milhões de seguidores que ficou famoso pela potência de sua voz.



No vídeo, João Gomes surpreende o menino com o instrumento. “Aí, ó. Esqueci do seu presente não, viu? Está aí, cara. Ô, a gente não ia esquecer, já ia esquecer… Estava aí”, diz o artista

Veja o vídeo:



O jovem cantor demonstrou surpresa ao receber o presente. “Caramba! Ô mano! O que é isso? Ah, a sanfona! Caramba! Eita, que linda! Caramba, mano! Eu ganhei a sanfona!”. Em seguida, o artista pernambucano lembra do trato feito com Ruan de que quando o cantor mirim aprendesse a tocar o instrumento, ganharia um cavalo.

“Aí! Tá feito. Agora é só aprender a tocar. Tá pertinho agora. Valeu! Valeu, parceiro! Que cara massa, velho. Meu irmão, é maior que ele!”, elogiou João Gomes.

Nos comentários, a mãe de Ruan, Vitoria Soares, agradeceu pelo presente. “Obrigado João por tanto, obrigado por todo carinho e acolhimento com o meu filho. Amamos você. Gratidão, que Jesus Cristo te abençoe mais e mais”. A esposa do cantor também escreveu: “Tem um olhar tão sereno”.

Veja também