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EVENTO João Gomes retorna ao Recife com show gratuito e atrações da"Vila São João Gomes", quarta (17) Evento contará ainda com shows de Mestrinho, apresentação de quadrilhas juninas, banda de pífano, bacamarteiros, feiras de artesanato e gastronomia

O cantor João Gomes chega à capital pernambucana, nesta quarta-feira (17), com show gratuito no Bairro do Recife. Após percorrer o Brasil e a Europa, o projeto “Vila São João Gomes” retorna ao lugar onde tudo começou para celebrar a cultura nordestina. O evento terá início a partir das 15h e irá integrar diversas áreas do bairro como o Terminal Marítimo, Avenida Alfredo Lisboa, Praça do Pilar, Torre Malakoff e Cais do Sertão.

O Terminal Marítimo será o palco dos grandes shows da agenda, onde João Gomes faz uma apresentação especial do repertório do projeto Pé de Serrita. A programação musical contará ainda com shows de Mestrinho e da Escola Oito Baixos de Caruaru.

Transformando o Recife Antigo e todo seu entorno em uma grande cidade junina, o projeto “São João Gomes” traz como proposta ampliar a experiência do público para além dos shows, reunindo manifestações populares, gastronomia, artesanato e muita música.

A programação seguirá ao longo da Avenida Alfredo Lisboa, onde o público poderá acompanhar desfiles das quadrilhas juninas Raio de Sol e Amigos Furacão, e apresentação do grupo bacamarteiro Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo.

Seguindo o roteiro da festa, a Torre Malakoff receberá apresentações da Banda de Pífanos Zabumba, do mestre Chimba, João do Pife e da Banda Dois Irmão.

O percurso ainda integra a Vila dos Patrocinadores, localizada na lateral dos estacionamento do Cais do Sertão, que contará com ativações de marcas, brindes, feiras de artesanato e gastronomia. A experiência também irá contar com uma área dedicada ao público infantil, na Praça do Pilar.

Com acesso gratuito mediante retirada antecipada de ingresso na Ingresse, o evento contará com as modalidades de ingresso solidário, através da doação de 2kg de alimentos, ou a opção de ingresso acompanhado do copo oficial, com valor de R$ 30.

Serviço

São João Gomes – Edição Recife

Quando: 17 de junho, a partir das 15h

Onde: Bairro do Recife (Avenida Alfredo Lisboa, Praça do Pilar, Torre Malakoff, Cais do Sertão e Terminal Marítimo)

Acesso gratuito mediante retirada antecipada de ingresso na Ingresse

Informações: @saojoaogomes

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