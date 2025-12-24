A- A+

JOÃO GOMES Abraçado com Ary Mirelle, João Gomes fica emocionado ao se ver no Especial de Roberto Carlos Abraçado com a esposa, artista pernambucano compartilhou o momento com os seguidores em rede social

João Gomes, o "Homem do Ano" (GQ Brasil), vencedor do Grammy Latino e ladeado por artistas diversos de todo o país em 2025, realizou mais um feito na carreira. No Especial de Fim de Ano do cantor Roberto Carlos, que foi ao ar na terça-feira (23), o artista pernambucano fez sua estreia ao lado do "Rei".



No palco, ele não hesitou em demonstrar carinho com um "Eu te amo" logo após fazer dueto da canção "Fé" e cantar música de sua autoria, "Eu Tenho a Senha".



E foi assistindo a si próprio, ao lado da esposa Ary Mirelle, que João Gomes se entregou à emoção. Em vídeo publicado nas redes sociais, o casal veio às lágrimas.







"Agoras as lágrimas vieram, minha princesa. Isso é obra de Deus em nossa vida", afirmou o cantor de Serrita, Sertão pernambucano.







Em resposta, Ary agradeceu a ele por ter levado seu pai para assistir in loco ao show de Roberto Carlos - realizado em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Ela também complementou a afirmação do marido, desejando que Deus continue o abençoando. "(...) meu amor, você é merecedor de tudo isso".

Recife e Rio de Janeiro

Além de estar na programação da Virada Recife, no Pina, Zona Sul da cidade, onde se apresenta neste sábado (27) - na mesma noite tem ainda Gusttavo Lima, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Eric Land e Juciê - João Gomes também está no Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro.



O pernambucano faz show no Palco Rio no dia 31 de dezembro e terá como convidada a cantora Iza. Ainda em Copacabana se apresentam Gilberto Gil, Alcione e Alok, entre outras atrações.

