JOÃO GOMES

Abraçado com Ary Mirelle, João Gomes fica emocionado ao se ver no Especial de Roberto Carlos

Abraçado com a esposa, artista pernambucano compartilhou o momento com os seguidores em rede social

João Gomes se emocionou, ao lado de Ary Mirelle, ao se ver no show de fim de ano de Roberto CarlosJoão Gomes se emocionou, ao lado de Ary Mirelle, ao se ver no show de fim de ano de Roberto Carlos - Foto: Instagram/Reprodução

João Gomes, o "Homem do Ano" (GQ Brasil), vencedor do Grammy Latino e ladeado por artistas diversos de todo o país em 2025, realizou mais um feito na carreira. No Especial de Fim de Ano do cantor Roberto Carlos, que foi ao ar na terça-feira (23), o artista pernambucano fez sua estreia ao lado do "Rei".

No palco, ele não hesitou em demonstrar carinho com um "Eu te amo" logo após fazer dueto da canção "Fé" e cantar música de sua autoria, "Eu Tenho a Senha".

E foi assistindo a si próprio, ao lado da esposa Ary Mirelle, que João Gomes se entregou à emoção. Em vídeo publicado nas redes sociais, o casal veio às lágrimas.
 

"Agoras as lágrimas vieram, minha princesa. Isso é obra de Deus em nossa vida", afirmou o cantor de Serrita, Sertão pernambucano.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por João Gomes ️ (@joaogomescantor)



Em resposta, Ary agradeceu a ele por ter levado seu pai para assistir in loco ao show de Roberto Carlos - realizado em Gramado, no Rio Grande do Sul.

Ela também complementou a afirmação do marido, desejando que Deus continue o abençoando. "(...) meu amor, você é merecedor de tudo isso".

Recife e Rio de Janeiro
Além de estar na programação da Virada Recife, no Pina, Zona Sul da cidade, onde se apresenta neste sábado (27) - na mesma noite tem ainda Gusttavo Lima, Natanzinho Lima, Zé Vaqueiro, Eric Land e Juciê - João Gomes também está no Réveillon em Copacabana, no Rio de Janeiro.

O pernambucano faz show no Palco Rio no dia 31 de dezembro e terá como convidada a cantora Iza. Ainda em Copacabana se apresentam Gilberto Gil, Alcione e Alok, entre outras atrações.

 

 

