ENTREVISTA João Gomes será entrevistado no "Roda Viva", da TV Cultura, nesta segunda-feira (22) O programa vai ao ar a partir das 22h, na TV aberta, no site da emissora e no YouTube

João Gomes será o entrevistado do programa “Roda Viva”, da TV Cultura, nesta segunda-feira (22). Aos 23 anos, o cantor pernambucano acumula mais de 10,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, fazendo jus à alcunha de Rei do Piseiro.

Natural de Serrita, no Sertão de Pernambuco, João obteve grandes conquistas na carreira em 2025. Neste ano, o cantor trouxe para casa um Grammy Latino com “Dominguinho”, projeto em parceria com Jota.pê e Mestrinho, além de ter sido escolhido Artista do Ano pelo Prêmio Multishow.

Foi também em 2025 que João gravou um DVD histórico nos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro, reunindo um público de 50 mil pessoas. Na vida pessoal, o artista viu nascer seu segundo filho, Joaquim, fruto da união com Ary Mirelle.

Durante a entrevista ao Roda Viva, João Gomes responderá perguntas dos jornalistas Roberta Martinelli, David Carneiro, Emannuel Bento, Tiago Coelho e Semayat Oliveira. Com apresentação de Vera Magalhães, o programa vai ao ar a partir das 22h, na TV Cultura, no site da emissora e no YouTube.



*Com informações da assessoria de imprensa.

