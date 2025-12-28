João Gomes se pronuncia e nega "climão" com Roberto Carlos em show especial

A- A+

O cantor João Gomes esclareceu os rumores sobre o suposto "climão" após a sua participação no especial de fim de ano de Roberto Carlos, na terça-feira, 23.

Na ocasião, o forrozeiro pernambucano cantou, de surpresa, um trecho de A Volta, composição do Rei e de Erasmo Carlos. Ao ver que Roberto Carlos não começou a cantar junto com ele, João disse antes de deixar o palco: "Não vou lhe atrapalhar, não".

A reação rapidamente viralizou e gerou rumores e questionamentos por parte do público, que sugeriu desconforto de Roberto Carlos diante da atitude improvisada de Gomes.

Neste domingo, 28, o jovem artista pernambucano pronunciou por meio dos comentários em uma publicação no Instagram e negou qualquer mal-entendido entre ele e o Rei.





"O Roberto estava cheio de água nos olhos, acho que toda canção que lembra do Erasmo ele se emociona", escreveu o Gomes. Erasmo Carlos, parceiro de longa data de Roberto, morreu em 2022.

Antes, Roberto e João fizeram dueto em Eu Tenho a Senha e Fé. No final da apresentação o rei do "piseiro" falou sobre a ausência da música A Volta na playlist e passou a cantarolar os versos sem ser acompanhado por Roberto, o que gerou o desconforto comentado pelos internautas e telespectadores.

O Especial Roberto Carlos - Noite Feliz, contou ainda com a participação de Supla, Sophie Charlotte, Fafá de Belém e Jorge Ben Jor e será reapresentado neste domingo, 28, às 13 horas.



