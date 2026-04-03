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Leia o Jornaldomingo04/04/2026
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João Gomes volta de viagem e celebra Páscoa com os filhos; vídeo

Cantor fez turnê de 'Dominguinho' pela Europa

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João Gomes curte os filhos em momento de descanso João Gomes curte os filhos em momento de descanso  - Foto: Instagram/Reprodução

João Gomes publicou um momento de intimidade e fofura ao lado dos filhos Jorge e Joaquim, frutos da relação do cantor com a influenciadora Ary Mirelle, nesta Sexta-Feira Santa (3).

O artista, que frequentemente compartilha cliques em família nas redes sociais mostrando a rotina da paternidade, postou um vídeo na cama, cercado pelos menos, que abraçam e beijam o pai.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por João Gomes ️ (@joaogomescantor)

"Que coisa boa chegar em casa e ganhar um carinho... meu Jesus, eu te amo, Feliz Páscoa", escreveu ele na legenda.

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A família celebra a Páscoa em casa após a volta de viagem de João Gomes, que fez turnê de "Dominguinho", disco em parceria com os músicos Mestrinho e Jota Pê, pela Europa.

Ary Mirelle e os filhos chegaram a acompanhar João em alguns lugares da viagem. Eles postaram fotos em que posam em monumentos históricos de Lisboa, em Portugal, como, por exemplo, o Padrão dos Descobrimentos.

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