A- A+

MÚSICA João Gomes gravará próximo DVD ao vivo no Rio de Janeiro Evento nos Arcos da Lapa será aberto ao público e marcará nova fase na carreira do astro do piseiro

Primeiro convidado do Tiny Desk Brasil, que estreou nesta terça-feira (8), o astro pernambucano do piseiro João Gomes começará nova fase da carreira em um dos cenários mais conhecidos do Brasil. No próximo dia 26, um domingo, a partir das 15h, o cantor grava DVD em plena Lapa, coração cultural do Rio de Janeiro. O evento será aberto ao público e promete transformar os Arcos em um grande palco popular de celebração à música brasileira.

Com direção musical assinada pelo próprio artista, o repertório reúne sucessos que marcaram sua trajetória, canções inéditas e regravações, em uma mistura que traduz o estilo e a essência do seu piseiro. A gravação conta ainda com direção geral de Bruno Moura e Geraldo Estrela, direção de vídeo de Flaney Gonçalves e cenografia de Kaká Samorá — o mesmo time criativo que esteve, em 2022, à frente da gravação do bem-sucedido DVD ao vivo no Marco Zero, em Recife.

A produção, em parceria com a Riotur, prepara uma estrutura de grande porte, com palco, serviços e acessibilidade, além de um plano especial de segurança e mobilidade para receber o público na Lapa. Nos dias 20, 21 e 26 de dezembro, João Gomes volta ao Rio para shows com o seu vitorioso projeto Dominguinho (ao lado de Jota.pê e Mestrinho), na Brava Arena Jockey.

Veja também