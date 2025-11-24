A- A+

HOMENAGEM João Gomes é eleito Homem do Ano da Música pela revista GQ Brasil Em entrevista à revista, o cantor pernambucano falou sobre saúde mental e projetos para 2026

O cantor pernambucano João Gomes foi eleito Homem do Ano na Música no “Men of The Year”, da GQ Brasil. Em entrevista à revista, o artista fez revelações sobre sua saúde mental.

João afirma ter passado por uma “reeducação para colocar a cabeça no lugar” no último ano. Ele começou a fazer sessões de terapia e a utilizar remédios psiquiátricos - coisas que, segundo o cantor, as pessoas deixam de buscar por preconceito.

Hoje, João diz se sentir “muito mais feliz, confiante e em paz”. O filho de Serrita conta que, após muito tempo, finalmente tem conseguido aproveitar tudo o que conquistou graças ao seu trabalho.



Para 2026, o cantor de “Dengo” tem grandes planos. Um deles é o lançamento do DVD gravado no fim de outubro no Rio de Janeiro, que reuniu 80 mil pessoas nos Arcos da Lapa.

Com “Dominguinho”, parceria com Jota.Pê e Mestrinho que rendeu um Grammy Latino ao trio, ele já tem marcada uma turnê internacional, que passará por países como França, Alemanha e Espanha. Além disso, ele pretende publicar um livro de poemas.

“Escrever é uma coisa que pode acontecer quando nada mais pode. Há certas coisas que são muito internas, alguns sentimentos ainda muito reprimidos. A escrita acaba explodindo de mim, é minha amiga mais pessoal”, disse João Gomes ao GQ Brasil.

O próximo ano, de acordo com o pernambucano, será “mais criativo”. Ele comprou um escritório no Recife, onde pretende seguir trabalhando com o coletivo Delírio, parceira na criação do projeto “Dominguinho”.

