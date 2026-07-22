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FAMOSOS João Guilherme celebra compra de jatinho de Zé Felipe, e web vê indireta para Virginia Fonseca Ator parabeniza o irmão pela conquista e provoca especulações entre internautas nas redes sociais

A compra do novo jatinho de Zé Felipe continua fazendo decolar especulações e mais especulações nas redes sociais. Desta vez, quem entrou no radar dos internautas foi João Guilherme. Um comentário do ator na publicação em que o irmão comemora a aquisição da aeronave acabou sendo interpretado por parte da web como uma alfinetada em Virginia Fonseca.

Ao celebrar a conquista do cantor, João Guilherme escreveu: "Parabéns pela conquista! Cabe a família toda." A mensagem recebeu uma resposta em tom de brincadeira de Zé Felipe: "Quiser buscar umas gatinhas é seu." Mas, afinal, onde está a polêmica envolvendo Virginia?

Nos últimos dias, a influenciadora digital, ex-mulher de Zé Felipe, foi alvo de críticas após desembarcar no Brasil num jatinho particular ao lado do jogador Vini Jr, enquanto os três filhos que tem com Zé Felipe viajaram num voo comercial, acompanhados por familiares e babás.

A teoria tomou conta da caixa de comentários da publicação. "Será que cabe os filhos e as babás?", questionou uma internauta. Outra afirmou acreditar que a mensagem do ator fazia alusão justamente à polêmica envolvendo a ex-cunhada.

A polêmica também ganhou força por causa dos rumores de um afastamento entre João Guilherme e Virginia. Nos últimos meses, os dois deixaram de se seguir nas redes sociais, alimentando comentários sobre uma possível ruptura na relação. O ator ainda chamou atenção ao curtir uma publicação crítica à influencer, movimento que reforçou as teorias entre os fãs.

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