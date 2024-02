João Guilherme é ausência notada em chá revelação de novo filho de Virgínia e Zé Felipe; entenda

A- A+

A ausência de João Guilherme no chá revelação de seu novo sobrinho, na noite da última terça-feira (20), não passou despercebida aos olhos de parte dos seguidores do casal formado pela influenciadora digital Virgínia Fonseca e pelo sertanejo Zé Felipe, que aguardam a chegada do novo filho, batizado como José Leonardo. Afinal, por que o caçula do cantor Leonardo e irmão mais novo de Zé Felipe não compareceu ao evento realizado na fazenda do pai, na cidade de Jussara, em Goiás?

A questão vem à tona na esteira de antigas (e supostas) polêmicas envolvendo a relação familiar entre os dois irmãos. No último ano, rumores que surgiram nas redes sociais davam conta de que João Guilherme e Zé Felipe estariam afastados devido a desentendimentos e, sobretudo, divergências políticas. Nas últimas eleições presidenciais, em 2022, Zé Felipe e o cantor Leonardo demonstraram apoio a Jair Bolsonaro enquanto João Guilherme declarou o voto em Lula (PT).

No último ano, encerrada a celeuma política, o próprio João Guilherme pediu para que seus seguidores colocassem um ponto final nos boatos. E ressaltou que ele e o irmão se dão, sim, muito bem. "Vejo o tempo inteiro vocês botando eu e meu irmão num lugar de bom e mau, maior ou menor, melhor ou pior… Somos irmãos, e não faz bem pra nenhum de nós ler isso. Obrigada, se puderem respeitar um pouquinho a intimidade e o trabalho da minha família, eu agradeço", escreveu, numa rede social.

Questionamentos acerca da relação entre Zé Felipe e o irmão também são uma constante para Virgínia, que costuma abrir "caixinhas de perguntas" no Instagram, para interagir com seguidores. Em 2023, após o assunto voltar à tona em suas redes, ela foi enfática ao frisar que cultiva uma relação saudável com João Guilherme. "Gente, ele é meu cunhado. E eu amo ele como amo todos os irmãos do Zé", escreveu. "Graças a Deus, todos temos uma relação muito boa", acrescentou a influenciadora.

Até o momento, João Guilherme não se manifestou publicamente sobre a chegada do novo sobrinho. Fato é que ele só não pôde comparecer ao chá revelação do sobrinho — em evento realizado com pompa, com direito a transmissão ao vivo por meio das redes sociais — porque está em função de trabalhos no Rio de Janeiro.

Ator projetado nacionalmente na adolescência — depois de participar das novelas infanto-juvenis "Cúmplices de um resgate" (2015) e "As aventuras de Poliana" (2018) —, o rapaz é um rosto em ascensão no mercado publicitário. E vem se destacando no universo da moda, como representante de grifes e marcas internacionais, ao questionar determinados padrões de beleza e gênero. Volta e meia, ele aparece por aí com cropped, unhas pintadas, saias, elementos considerados "femininos".

Na última terça-feira (20), pouco antes de o irmão iniciar a tal live para anunciar o sexo de seu novo filho, João Guilherme usou o Instagram para publicar uma foto, por meio dos Stories, mostrando uma imagem de um céu azul e o voo de uma asa-delta.

