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FAMOSOS Falta de João Guilherme, exposição de Virginia e críticas causam racha na família de Leonardo Ausências de membros alimentaram boatos de desavenças e divisões internas na família do cantor

Rumores de treta no ar. Depois que João Guilherme confirmou que não foi convidado para a festa de aniversário de 5 anos de sua sobrinha, Maria Alice, filha de Zé Felipe e Virgínia Fonseca, os internautas começaram a especular sobre um possível racha na família do cantor Leonardo. A comemoração da pequena ocorreu na última segunda-feira (25), em Goiânia, e a ausência do ator logo foi sentida por quem acompanhava o evento. É bem verdade que a rixa já viria de muito mais tempo.

O irmão de Zé Felipe explicou a sua ausência durante o desfile de inverno da Mondepars, marca da amiga Sasha Meneghel, em São Paulo, nesta quarta-feira (27). “Não fui convidado”, disse ele, de acordo com a revista Quem.

Alguns meses atrás, João Guilherme fez um comentário público criticando a criação dos sobrinhos, filhos de Virginia. “É muito distante o que eu vivi do que essas meninas vivem. Para os meus filhos, eu não vou querer toda essa exposição em rede social. Eu não sei o que isso acrescenta para as crianças. Me preocupa um pouco”, disse.

Internautas comentaram a situação. “Eu também não convidaria não, depois de tudo que ele falou”, apontou uma pessoa.

De acordo com o jornal Extra, a festa de Maria Alice teria sido toda preparada quando a influencer ainda namorava o jogador Vini Jr., o que explicaria, em parte, a ausência da família do ex-marido.

Semanas antes, no dia 6 de maio, o aniversário de 15 anos de Maria Sophia, filha de Pedro Leonardo, também contou com ausências de integrantes da família. No caso, Virgínia e Zé Felipe — que, vale ressaltar, não são mais um casal oficialmente desde maio do ano passado — não compareceram. Enquanto a influencer alegou trabalho, o cantor justificou que perdeu o voo por se distrair conversando com a ex-sogra, Margareth Serrão.

Teria ocorrido, então, uma retaliação no dia 25 de maio, dia da festa de Maria Alice? Pois bem, até onde se sabe apenas Matheus Vargas teria aparecido na festança. Pedro Leonardo, Monyque Isabella, Jéssica Beatriz, além de João Guilherme, não foram vistos em registros do evento. Mas até o próprio Leonardo não compareceu.

O choque entre o lado de Virginia e o de João Guilherme ficou evidente quando ele ainda namorava Bruna Marquezine. A atriz teria recusado aparecer nas publicações da influencer, além de outros acontecimentos.

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