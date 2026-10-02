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FAMOSOS João Lucas mostra ensaio de musical em que vive Percy Jackson: "Não vejo a hora" Estreia do espetáculo está agendada para o próximo dia 10 no Teatro Liberdade, em São Paulo

O cantor João Lucas compartilhou nas redes sociais um trecho do ensaio do musical “Percy Jackson – O ladrão de raios”, em que interpreta o protagonista. O artista, marido de Sasha Meneghel e genro de Xuxa, mostrou um momento do ensaio à italiana, realizado na quarta-feira (30), primeiro encontro do elenco com a orquestra, e revelou a expectativa para a estreia. O espetáculo estreia no próximo dia 10, no Teatro Liberdade, em São Paulo.

No trecho divulgado, João Lucas apresenta “Quem eu sou”. "Não vejo a hora de nos vermos no teatro", escreveu ele.

No musical, João Lucas divide o protagonismo com Marianna Alexandre, que interpreta Annabeth. Durante o ensaio, o elenco ainda ensaiou números como “Qual é o seu lugar”, “M.A.C.” e “Encare os monstros”.

Baseado na saga literária de Rick Riordan, o musical acompanha Percy Jackson, um adolescente que descobre ser filho de Poseidon e, portanto, um semideus. A partir da descoberta, ele embarca em uma aventura que mistura mitologia grega, humor e emoção.

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