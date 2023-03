João Netto ironiza figurino de Luan Santana em show: "Nosso sertanejo mudou?"

A- A+

O cantor João Netto usou as redes sociais para ironizar o figurino utilizado pelo colega Luan Santana no último sábado (18), durante a gravação do DVD "Luan City 2.0", em Belo Horizonte, em Minas Gerais. "Qual você prefere? Luan? Milionário e José Rico? Os dois? Ou nenhum? Nosso sertanejo mudou bastante ou é impressão minha?", questionou o artista, em referência à dupla que fez sucesso na década de 1970 e ficou conhecida pela alcunha As Gargantas de Ouro do Brasil.

No último fim de semana, Luan Santana foi alvo de críticas — e memes, muito memes — depois de surgir no palco com uma capa branca, com réplicas de cristais cravejadas no peitoral. O blazer com comprimento longo na parte de trás estava preso com um cinto largo na barriga. Uma bota de cano longo completava o figurino, que foi comparado, pelos fãs, com as roupas usadas por Xuxa, em seus programas de TV, na década de 1990.

Internautas fizeram piada com o look e o definiram como uma versão "genérica" de figurinos usados por nomes como Elvis Presley, Harry Styles, Ney Matogrosso, Elton John, Ivete Sangalo e Taylor Swift.

Quem confeccionou o tal paletó foi a mãe de Luan Santana. "A gente pegou algumas referências, e a minha mãe produziu isso aí. Ela levou dois meses para fazer", contou o artista de 32 anos.

Parte dos fãs elogiou o figurino do artista. "Esse look do Luan Santana no Mineirão elevou muito o conceito dele. Pra mim ele é um cara que sabe exatamente o que ele está fazendo", enalteceu um seguidor do artista. Outra pessoa comentou no Twitter: "Tem aí uma pegada Elvis que combinou com ele".

