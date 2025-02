A- A+

BBB 25 João Pedro diz quem colocará na mira no BBB 25, e Renata questiona: "Não foi tendencioso?" João Pedro conversou com seus aliados sobre a formação do próximo Paredão

Na tarde de hoje, 21, no Big Brother Brasil 25, João Pedro conversou com seus aliados sobre quem colocará na Mira do Líder e quem indicará ao Paredão, e os brothers começaram a especular em quem a casa irá votar.

O líder informou que colocará Vitória Strada, Gracyanne Barbosa, Aline, Diego Hypolito e Daniele Hypolito na Mira do Líder. Mas adiantou que Vitória será a indicada ao Paredão: "Não gostei da atitude dela, da dinâmica da formação do Paredão no domingo passado.

Acho que aqui dentro desse jogo a gente tem os aliados e a gente tem que protegê-los", ensaiou.



Sobre Gracyanne, João Pedro disse que a colocaria porque troca mais com as meninas do que com ela. João Gabriel rebateu o irmão: "Mas eu também converso com as meninas e as coloquei. Porque no final ela não é a prioridade aí."



João Pedro então disse que foi Thamiris quem o alertou sobre isso: "Ela até me deu um alerta também. Tipo assim, eu não troco mais com as meninas do que com a Gracy? Por que eu vou colocar as meninas?", disse. Interessada, Renata questionou: "Tu não acha que isso foi tendencioso?" João Pedro não gostou e respondeu: "Gente, eu sou adulto, ela não vai fazer a minha cabeça."



Os brothers ainda tentaram adivinhar como serão os votos da casa para entender quem irá para o Paredão e também especularam sobre o que será o Poder Curinga.

Veja também