A- A+

BBB 25 João Pedro vence a Prova do Líder; Renata é indicada ao 16º Paredão do BBB 25 Quatro piores colocados na Prova do Líder votaram para emparedar Renata

Após a eliminação do paulista Maike, na noite desta quinta (10), dando sequência ao modo turbo do BBB 25, foi disputada mais uma Prova do Líder, vencida por João Pedro.

Além da liderança, também garantiu o prêmio de um apartamento de R$ 250 mil reais, o último oferecido nesta edição do reality.



João Pedro escolheu Renata e Vinícius para ir ao VIP. Apenas os quatro piores colocados na Prova do Líder votaram, no confessionário, entre si.

Delma, Renata, Vitória e Diego votaram. Com três votos, Renata foi a mais indicada para o próximo Paredão.

Como foi a prova

Cada um dos sete participantes competiu em uma raia, em ordem escolhida por sorteio. A disputa foi travada em duas fases.

Na primeira fase, em cada um dos seis tanques de bolinhas estava escondido um cartão que o jogador deveria colocar na caixa correspondente. Já na segunda etapa, o jogador deveria montar um quebra cabeça e apertar um botão para concluir.

Os três jogadores que completaram a prova primeiro - Vinícius, Guilherme e João Pedro (primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente) - foram classificados para disputar a final.

Eles deveriam escolher a chave pelo número, um de cada vez, até encontrar a chave para abrir a porta do apartamento, que garantia a liderança. Com a chave número 9, João Pedro venceu a prova.



Veja também