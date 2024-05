A- A+

MÚSICA João Pernambuco, "O Poeta do Violão", será celebrado em show de Glaucia Nasser Cantora mineira apresenta repertório do compositor e violonista pernambucano neste sábado (18) e domingo (19) no Teatro de Santa Isabel

A obra de João Pernambuco será celebrada pela artista e empreendedora mineira Glaucia Nasser, neste fim de semana, sábado (18) e domingo (19), no Teatro de Santa Isabel, em apresentações com acesso gratuito.

Com o espetáculo “João Pernambuco - Coração de Violão”, Nasser pretende destacar a importância da obra desse músico que faria 140 anos, e que é autor do hino sertanejo “Luar do Sertão”.



O evento, que tem sua estreia nacional no Recife, também integra a programação de 174 anos do Santa Isabel. Realizado pelo Instituto João Pernambuco, com coprodução da Fundação Brasil Meu Amor, a apresentação seguirá em circulação por mais sete capitais brasileiras.

Conhecido como o “Poeta do Violão”, João Pernambuco migrou do Sertão pernambucano para se sagrar na posteridade artística nacional como o primeiro músico a compor para violão solo no Brasil.





Repertório

Glaucia Nasser traçou um repertório tão vasto quanto o próprio Brasil - do seu Litoral ao Sertão. Com duração de 100 minutos, o espetáculo trará, além das composições do próprio João Pernambuco, outros autores potentes da produção musical do Brasil.

Espere clássicos do cancioneiro brasileiro “Coração Bobo” e “Voltei Recife”, de Alceu Valença; “Caminho do Sertão”, de João Pernambuco e José Leal; “Luar do Sertão” e “Cabocla de Caxangá”, de Catulo da Paixão Cearense e João Pernambuco; “Numa Sala de Reboco”, de José Marcolino e Luiz Gonzaga; “Frevo nº 2”, de Antônio Maria; “Raízes e Frutos, de José Leal e Paulo Dafilin.

“João Pernambuco foi um menino do Sertão, que não sabia ler nem escrever. Mesmo assim forjou seu próprio destino. Aprendeu sozinho a tocar violão e alcançou uma excelência técnica, que viria a ser celebrada e reconhecida até por músicos como Villa-Lobos.



Meu amigo Paulo Dafilin, o diretor musical deste espetáculo que levaremos ao Recife, costuma dizer que nenhum violonista brasileiro pode prescindir de conhecer a obra de João Pernambuco”, afirma Glaucia, que declara ter enraizado de forma definitiva a sua relação com Pernambuco, e completa: “Nunca fomos tão próximos.”

Nasser e Recife

Glaucia conhece a Cidade de perto: já se apresentou com o sanfoneiro Cezzinha no Bloco da Saudade, no Carnaval deste ano, e em junho de 2023, no Paço do Frevo, quando deu início à pesquisa sobre o músico João Pernambuco que culmina nesta turnê, que começa na Capital pernambucana, e no lançamento de um documentário previsto ainda para este ano.

Durante as gravações, Nasser se embrenhou por Pernambuco, ao lado de estudiosos, para refazer os caminhos de João Pernambuco.

Crédito: Vinicius Campos

O documentário, que resgata e refaz a trajetória do compositor do célebre hino sertanejo “Luar do Sertão”, foi filmado em sete cidades pernambucanas: Tacaratu, Inajá, Floresta, Petrolândia, Jatobá e São José do Egito, além da própria Capital do Estado.

O projeto do documentário se deu a partir da provocação do jornalista José Leal, fundador do Instituto de Arte Popular João Pernambuco, com realização da Fundação Brasil Meu Amor.

O homenageado

João Teixeira Guimarães (1883-1947) deixou Jatobá, no Sertão do Estado, como um artista autodidata, na última década do século 19, rompeu as limitações do analfabetismo, falta de recursos e foi capaz de alçar o violão à atenção e ao protagonismo que jamais lhe haviam sido dados.

Ao completar a maioridade, seguiu para o Rio de Janeiro. Villa-Lobos reconheceu naquele músico, compositor e violonista um expoente musical ímpar e incentivou-o durante sua trajetória.



Contemporâneo de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Jacob do Bandolim, Pixinguinha, Dilermando Reis, Américo Jacobino (Canhoto), João Pernambuco deixou ao nosso país um riquíssimo legado de músicas e as primeiras composições para violão solo no Brasil.

“João Pernambuco - Coração de Violão”

Com Glaucia Nasser

Quando: Sábado (18), às 20h e Domingo (19), às 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel - Praça da República, s/n, Santo Antônio

Informações: (81) 3355.3323

Veja também

MÚSICA Rock in Rio: festival completa a escalação de seus palcos principais; veja programação