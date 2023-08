A- A+

Projeto João Pessoa ganha primeiro espaço imersivo de arte e cultura do Nordeste Com três exposições, o espaço abre as portas a partir do dia 27 de agosto

Vizinho de Pernambuco, João Pessoa, na Paraíba, vai receber um novo espaço imersivo: o LUZZCO. O espaço vai receber exposições imersivas além das molduras convencionais, proporcionando uma experiência única e envolvente para o público. O local abre no dia 27 de agosto, com três exposições que prometem surpreender com obras que interagem com o ambiente e com os visitantes.

Exposições

Na estreia do LUZZCO, haverá três espetáculos. Em “Oceano Vivo”, o público submerge nas profundezas do mar. Já em “Surreal”, as imagens conduzem os visitantes a reflexões sobre o externo e o interno, o ritmo da vida e a integração com o mundo ao nosso redor. E em “Paraíba Extraordinária ”, os visitantes vão experimentar a Paraíba com toda a sua exuberância por meio das sutilezas que transformam o estado em nossa casa. O local vai renovar as exposições a cada quatro meses.

Além dos ambientes culturais, Luzzco também dispõe de uma lojinha vinculada à recepção e chapelaria com artigos à venda. O espaço fica em João Pessoa, na Paraíba, a aproximadamente 2h da capital pernambucana.

