A- A+

Evento João Pessoa recebe "Imagineland" com Maurício de Sousa, atores internacionais e influenciadores Evento de cultura pop e tecnologia Imagineland se inspira nas convenções South by Southwest (SXSW) e Comic-con

Em 30 dias, João Pessoa recebe o evento de cultura pop e tecnologia Imagineland, inspirado nas convenções norte-americanas South by Southwest (SXSW) e Comic-con. Realizado no Centro de Convenções da cidade, o ato será realizado entre os dias 28 e 30 de julho. Os ingressos já estão à venda através do site oficial, por valores a partir de R$ 89 (meia-entrada) por dia.

Cinco polos estarão distribuídos entre os três equipamentos que compõem o local: o Pavilhão de Congressos, o Pavilhão de Feiras e o Teatro Pedra do Reino.

O Pavilhão de Congressos, apto a receber nove mil pessoas, estará à serviço da tecnologia e dos games, com a Arena Gamer e o Hack The Future, programação que contará com 20 palestrantes falando de empreendedorismo, inovação, negócios para internet, fintechs, investimentos, educação e blockchain.

No Pavilhão de Feiras, estarão lojas e ativações de marcas, como o Palco Claro, com artistas convidados pela Universal Music e as demais atrações musicais do evento, além de concursos de k-pop e cosplay, e o “beco dos artistas”, onde fãs de quadrinhos encontram renomados artistas e roteiristas do mercado. Ainda no Pavilhão de Feiras, há uma área exclusiva para fotos e pedir autógrafos.

Com quase três mil lugares, o monumental Teatro Pedra do Reino dará lugar, durante o evento, ao maior cinema do Nordeste, palco de lançamentos de filmes e dos principais painéis de entretenimento da programação.

Programação

As atrações principais do evento são Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica, pela primeira vez em um evento paraibano; o ator estadunidense Seth Gilliam, que interpretou o padre Gabriel na série "The Walking Dead"; o ator David Ramsey, o John Diggle das séries "Arrow" e "The Flash"; a atriz Julie Caitlin Brown, das séries "Star Trek" e "Babylon 5"; e o ator mexicano Edgar Vivar, que viveu o senhor Barriga e Nhonho em "Chaves".

Ainda, influencers e criadores de conteúdo compõem o line-up do evento, como Erico Borgo, um dos fundadores do site Omelete e autor do livro "Nerd"; o youtuber Peter Jordan, do canal "Ei Nerd"; a influenciadora gamer Bibi Tatto; e o colecionador de cartas de Pokémon, Capitão Hunter".

A programação conta também com dubladores como Ricardo Juarez, de "Johnny Bravo" e "God of War"; Lucas Almeida e Mayara Stefane, de "Attack on Titan"; Daniel Figueira, de "Demon Slayer"; e Bianca Alencar, de "One Piece", League of Legends" e "Gravity Falls".

Veja também

Crianças Festival de Teatro Infantil movimenta as férias de julho com quatro espetáculos; veja a programação