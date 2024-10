João Rebello: irmã de ator morto a tiros desabafa: "parem de falar o que não sabem, respeitem"

A- A+

Maria Carol Rebello, irmã do ex-ator mirim João Rebello, morto a tiros na noite da última quinta-feira (24), usou seu perfil no Instagram para publicar um desabafo sobre a repercussão do caso e pedir respeito à memória do artista.

"Resolvi vir aqui falar, fazer esse vídeo, para pedir por favor para vocês terem um pouco de compaixão pelo que a gente tá passando. Não sabemos o que aconteceu, a polícia da Bahia está investigando. Estamos aqui prestando todos os depoimentos, dando tudo que a gente pode", disse, na sexta-feira, 25.

Na sequência, a irmã de Jorge Rebello prosseguiu: "Por favor, parem de falar o que vocês não sabem! Meu irmão era um homem de luz, um cara honesto, discreto. Por favor, respeitem a nossa dor É tudo que eu posso falar agora."



Morte de João Rebello

Segundo a polícia, o hoje DJ e diretor de clipes estava dentro de seu carro na Praça da Independência, na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Testemunhas relataram que dois homens em uma motocicleta se aproximaram e atiraram à queima-roupa.

"Foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo, enquanto diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime", informou a polícia na ocasião.

João Rebello usava o nome artístico Vunje e era sobrinho do ator e diretor Jorge Fernando, que morreu em 2019. Ele se mudou para a Bahia no fim do mês de setembro junto com sua mulher.

Na juventude, trabalhou em novelas da Rede Globo nos anos 1980 e 1990, como Vamp, Cambalacho, Deus Nos Acuda, Bebê a Bordo.





