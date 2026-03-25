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FESTIVAL João Rock anuncia line-up completo com Alceu Valença, Nação Zumbi e BaianaSystem; confira O festival acontece no dia 1º de agosto em Ribeirão Preto, São Paulo

A organização do festival João Rock divulgou nesta terça-feira (24) todos os nomes do line-up da edição de 2026, que acontece no dia 1º de agosto, no Parque Permanente de Exposições, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Misturando artistas consagrados com novos nomes da cena nacional, o festival terá 27 atrações distribuídas em cinco palcos.

Entre os destaques do line-up que irão comandar o palco principal estão Alceu Valença, Zé Ramalho, Ana Carolina, Os Paralamas do Sucesso e Djonga.

O festival também contará com a presença de BaianaSytem, Raimundos, Nação Zumbi, Lagum, CPM 22, Detonautas, Armandinho, Criolo, Marina Sena e Marcelo D2.

Além das apresentações individuais, o festival também será marcado por encontros especiais, como a participação do projeto Charlie Brown Jr. Acústico, com Negra Li e Marcelo Nova.

Os ingressos do festival custam a partir de R$ 230 (meia-entrada) e as compras podem ser efetuadas pelo site oficial.

Confira a lista completa de atrações confirmadas:

Alceu Valença

Zé Ramalho

Ana Carolina

Os Paralamas do Sucesso

Djonga

BaianaSytem

Raimundos

Nação Zumbi

Lagun

CPM 22

Detonautas

Armandinho

Criolo

Marina Sena

Marcelo D2

Chico Chico

Urias

Luedji Luna

Ajuliacosta

Rachel Reis

Tucumanus

Victor Xamã

FBC

Yago Oproprio

Rael

Negra Li

Marcelo Nova

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