João Silva mostra estilo próprio em "Programa do João", no SBT

Depois de uma fase ao lado do pai na Band e uma estreia solo bem discreta no mesmo canal, João Silva parece ter se encontrado no SBT. À frente do “Programa do João”, exibido nas madrugadas de sábado para domingo, o filho de Faustão se mostra mais à vontade e bem posicionado no palco.



Com um formato que combina entrevistas, quadros de nostalgia e convidados que flertam com o universo digital, a nova aposta da emissora abre espaço para um apresentador mais solto, com carisma e domínio de cena, disposto a conquistar o seu próprio lugar.



Seguro de si

O programa estreou com uma entrevista exclusiva com Neymar, em que o craque comentou sobre família, carreira e até riu de seus muitos cortes de cabelo ao longo dos anos.



A conversa, conduzida com leveza e segurança, mostrou que João tem desenvoltura suficiente para ir além da herança do sobrenome Silva. Já no segundo episódio, o tom variou: ao lado de MC Daniel, o apresentador propôs um passeio disfarçado pela rua 25 de Março, em São Paulo.



Entre os quadros fixos, o “Duelo de Gerações” se destaca. Criado por Luciana Cardoso, mãe de João e ex-colaboradora do “Domingão do Faustão”, da Globo, a dinâmica coloca dois times - o da Geração Raiz e o da Geração Enzo - para competir em desafios que envolvem conhecimentos sobre cada um desses universos. A proposta rende momentos engraçados e, às vezes, reveladores.



No primeiro episódio, por exemplo, Gkay e Lucas Guimarães, que têm 32 e 31 anos, respectivamente, surpreenderam ao não reconhecerem Marília Pêra ou o jogador de futebol Taffarel.



Com essa mistura de saudosismo e linguagem atual, o programa investe em um formato familiar ao público do SBT, com quadros acessíveis e apelo emocional.



Há, ainda, inserções comerciais criativas: João transformou o merchandising de uma empresa de crédito consignado em uma ação assistencial, ao oferecer como presente de Dia dos Pais um tratamento dentário a um avô que cuida do neto. Em outro momento, acompanhou a rotina de uma equipe do SAMU.



As ações comerciais, além de bem encaixadas, reforçam um lado humano não só do programa, mas também do próprio apresentador.



Surpresa

A identidade visual segue a estética do canal, bem colorida, e tudo é conduzido de forma ágil, sem excessos.



É um ritmo que não cansa, mesmo sendo exibido a partir da meia-noite. Esse horário, aliás, talvez seja a maior surpresa, porque trata-se de um entretenimento perfeitamente capaz de atrair diferentes gerações para a frente da tevê, mas a madrugada não costuma ser a faixa mais adequada para essas reuniões familiares na sala.



Por outro lado, o que também surpreende é a audiência: a estreia marcou 2,5 pontos de média na Grande São Paulo, e o segundo episódio subiu para 3 pontos, garantindo a vice-liderança no horário e enfrentando o tradicional “Altas Horas”, da Globo, em seus minutos iniciais.



Apesar da comparação inevitável com o pai, João evita imitá-lo. Sua apresentação é mais contemporânea e seu humor, bem mais contido.



Isso o ajuda a construir uma imagem própria. No SBT, ele encontra um terreno fértil: a emissora, conhecida por valorizar figuras de perfil familiar e programas de apelo popular, parece ser o espaço ideal para que João desenvolva sua trajetória de maneira mais orgânica.



Claro que ainda há espaço para alguns ajustes, como na seleção de convidados e no equilíbrio entre emoção e entretenimento. Mas o “Programa do João” já demonstra mais consistência e personalidade na nova emissora.



SERVIÇO

“Programa do João” - SBT - Sábado para domingo, a partir da meia-noite.

