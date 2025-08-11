Seg, 11 de Agosto

polêmica

João Silva posta indireta a médicos que disseram que Faustão tinha "chances mínimas" de recuperação

O apresentador está internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein

João Silva ao lado do pai, Fausto Silva, durante apresentação do "Faustão na Band"João Silva ao lado do pai, Fausto Silva, durante apresentação do "Faustão na Band" - Foto: Reprodução de 'Faustão na Band' (2023)/Band

João Silva repostou em sua conta do Instagram, uma publicação do portal de notícias Alfinetei, neste domingo (10). O texto criticava médico que falou sobre o quadro seu pai, o apresentador Faustão.

Fausto Silva pegou seus fãs de surpresa quando a notícia sobre seu internamento foi a público. Ele está internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein e passou por um transplante de fígado na quarta-feira (6). Apesar dos problemas de saúde recorrentes recentemente, o apresentador apresentou uma melhora nesta segunda-feira (11) e foi extubado.

Com os boatos da sua situação, alguns médicos foram a público especular sobre a condição do jornalista. Entre algumas afirmações, destaca-se uma que dizia que ele tinha "Chanches mínimas". João Silva ficou insatisfeito e no seu stories republicou a seguinte mensagem:

"O Faustão tá muito bem, obrigado. Isso é um cala-boca aos irresponsáveis, incluindo-se por um médico idieta, Vai arrumar o que fazer e preocupe-se com seus pacientes, se é que tem algum"

