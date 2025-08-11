A- A+

polêmica João Silva posta indireta a médicos que disseram que Faustão tinha "chances mínimas" de recuperação O apresentador está internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein

João Silva repostou em sua conta do Instagram, uma publicação do portal de notícias Alfinetei, neste domingo (10). O texto criticava médico que falou sobre o quadro seu pai, o apresentador Faustão.

Fausto Silva pegou seus fãs de surpresa quando a notícia sobre seu internamento foi a público. Ele está internado desde 21 de maio no Hospital Israelita Albert Einstein e passou por um transplante de fígado na quarta-feira (6). Apesar dos problemas de saúde recorrentes recentemente, o apresentador apresentou uma melhora nesta segunda-feira (11) e foi extubado.

Com os boatos da sua situação, alguns médicos foram a público especular sobre a condição do jornalista. Entre algumas afirmações, destaca-se uma que dizia que ele tinha "Chanches mínimas". João Silva ficou insatisfeito e no seu stories republicou a seguinte mensagem:

"O Faustão tá muito bem, obrigado. Isso é um cala-boca aos irresponsáveis, incluindo-se por um médico idieta, Vai arrumar o que fazer e preocupe-se com seus pacientes, se é que tem algum"

