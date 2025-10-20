Seg, 20 de Outubro

FAMOSOS

João Silva posta momento de Faustão em família

"Se perguntar o que é amor para mim, a resposta são eles!", escreveu João

João Silva posta momento de Faustão em família - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Neste domingo, 19, o apresentador João Silva usou as suas redes sociais para se declarar ao pai, o também apresentador Fausto Silva, que enfrenta uma série de problemas de saúde. No post, João compartilhou fotos ao lado da família e escreveu: "Se perguntar o que é amor para mim, a resposta são eles!"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por João Silva (@joaosilva)

Nos últimos anos, Faustão tem enfrentado diversos problemas de saúde. Entre maio e agosto, ele precisou ficar internado para realizar cirurgias de transplante de fígado e rins. Antes, ele já tinha recebido novos coração e outro rim.

Recentemente, João comentou sobre o estado de saúde do pai: "Meu pai está bem. A recuperação é um dia após o outro. Mas está indo legal. Acho que em dois meses nós vamos ver uma bela melhora. O prognóstico é esse: de recuperação, cautela, treinamento físico, muita fisioterapia. É isso."

No mês passado, o veterano esteve no casamento da filha, Lara Silva, em uma cadeira de rodas

