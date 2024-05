A- A+

despedida João Velho, filho de Paulo César Pereio e Cissa Guimarães: ''meu pai sabia a Bíblia de cor'' Corpo do ator, ícone do cinema brasileiro, está sendo velado nesta terça (14) em um cinema na Zona Sul do Rio

O corpo do ator Paulo César Pereio está sendo velado nesta terça (14), no cinema Estação Net Rio, na Zona Sul carioca. Pereio, que tratava uma doença hepática avançada, morreu no último domingo (12), aos 83 anos. A despedida do ator reuniu amigos, familiares e seus dois filhos, Tomás e João Velho.

João, de 40 anos, que é ator e filho de Pereio com a atriz e apresentadora Cissa Guimarães, ressaltou que a decisão de velar o pai no cinema foi baseada na vida do artista. O lugar em que mais estiveram juntos — inclusive, local de seu aniversário de 70 anos — deveria ser também sua última visão.

— Não dá pra dizer muito o que meu pai acreditava ou não acreditava. Ele mesmo sendo um tanto quanto contra as normas e agnóstico, não tinha muita essa coisa religiosa. Mas sabia a Bíblia de cor, sabia todas as coisas. Só que eu acho que a nossa missa, nosso encontro religioso é na arte. É nosso culto. Cultura vem de culto também, de cultivar, e o nosso é o cinema. É onde a gente vai ver junto um filme, vai ver junto uma peça de teatro. Então, eu acho que tem mais do que a ver a gente fazer um negócio desse na área de trabalho dele. E onde a gente via ele no cinema — disse.

As cores foram algo marcante no velório. Praticamente nenhum amigo de Pereio vestia preto no velório. João, que vestia uma blusa florida, fez questão de afirmar que as cores pretas não seriam de agrado de seu pai.

— Meu pai gostava muito de camisas coloridas também. Ele lançou essa moda antes de virar modinha aqui — disse.— Assim, meu irmão Gabriel veio pra cá. Ele falou: 'ah, não tem roupa pra velório e agora, como vou de preto?", Falei: "cara, foda-se. Sacou? Foda-se. O que representa o meu pai justamente é não seguir essas normas — contou João ao GLOBO.

