João Vicente conta que foi 'sequestrado' por Sabrina Sato em primeiro encontro

A- A+

A revelação foi feita no novo programa da dupla “Sobre nós dois”, do GNT e do Globoplay, apresentado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet. No quarto episódio, que entrou no streaming esta semana, João Vicente de Castro, que apresenta o "Papo de Segunda", também do GNT, e é ex-namorado de Sabrina, contou como foi o primeiro encontro deles. Fabio Porchat, a advogada e "Saia Justa" Gabriela Prioli e seu marido, o DJ Thiago Mansur, também participaram da atração.

João Vicente e Sabrina namoraram por quase dois anos, entre 2013 e 2015. Sabrina confessou que no começo queria "apenas transar com ele".

"Já tinha até um compromisso marcado para depois" brincou ela.

Segundo ele, o primeiro encontro dos dois aconteceu no aeroporto, quando ela insistiu para oferecer carona para ele:

"Quando eu vi estava dentro de uma garagem, que era da casa dela. Aí ela perguntou se eu queria subir, e me deu uma cerveja vencida."

Sabrina também está envolvida em outro projeto. Ela apresentará, com João Vicente de Castro, o reality "Let love", no Multishow. É um formato holandês, em que um grupo de solteiros deixa de lado os aplicativos de relacionamento na tentativa de encontrar o verdadeiro amor.

Veja também

REALITY Pernambucano Emanuel Sávio se despede do "MasterChef Brasil": "Foi tudo muito lindo"