João Vicente de Castro chama de "brincadeira" acusação de Blogueirinha sobre interferência

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Uma pergunta sobre um suposto romance — banalidade que a internet trata como coisa séria — descortinou uma reclamação pública acerca dos bastidores de um programa de entrevistas. Em bate-papo com Gracyanne Barbosa exibido ao vivo na última segunda-feira (9), Blogueirinha acusou João Vicente de Castro de tentar interferir no roteiro da atração que leve seu nome, transmitida pelo Multishow.



Segundo a apresentadora, o ator teria pedido que não fosse abordado, nesta edição do "Blogueirinha Entrevista", o boato de um envolvimento amoroso entre ele e a convidada. A apresentadora se manifestou durante o programa: "Da próxima vez, João Vicente, fique na tua e não mande a minha equipe de roteiristas falar algo que eu não posso fazer, porque eu vou lá e faço pior".

Embora seja exibido pelo Multishow, o "Blogueirinha Entrevista" é produzido pelo Porta dos Fundos, coletivo de humor do qual João Vicente de Castro é sócio. A informação consta nos créditos finais do programa. A apresentadora questionou, ao vivo, por que o roteiro teria chegado às mãos do ator.

A suposta acusação veio à tona após Blogueirinha mencionar, durante a entrevista com Gracyanne Barbosa, os rumores que davam conta de um possível relacionamento entre a ex-BBB e João Vicente, algo que circulou nas redes sociais em outubro de 2025. A influenciadora digital e fisiculturista negou que os dois tivessem namorado. "Nunca namoramos", afirmou Gracyanne. Foi então que Blogueirinha passou a reclamar da suposta tentativa de interferência por parte do ator.

"Até porque ele mesmo pediu para não colocar isso no roteiro, acredita? Não sei por que o roteiro chegou até ele, porque ele não é meu chefe. O Porta dos Fundos é a produtora que faz. Ele não tem nada a ver com meu roteiro. É uma reclamação que eu quero fazer aqui ao vivo, tá, gente? Eu não sei por que o roteiro chegou até o João Vicente. O João Vicente não é dono do Porta dos Fundos e, se for, problema é dele também, porque eu trabalho para o Multishow, pra Globo, para o Grupo Globo, tá?", ressaltou.





A apresentadora prosseguiu com o desabafo e questionou por que João Vicente poderia determinar os assuntos abordados na atração, especialmente diante da disposição da própria convidada para falar sobre o tema.

"Então, não quero que nada passe por ele, porque se a entrevistada aqui não falou nada que eu não posso falar, por que é que o João Vicente vai falar alguma coisa que eu não posso falar? Então, da próxima vez, João Vicente, fique na tua, tá bom?! E não manda a minha equipe de roteirista falar algo que eu não posso fazer, porque eu vou e faço pior, tá bom?", completou.

O assunto ainda rendeu comentários sobre Marina Ruy Barbosa, defendida recentemente por João Vicente em meio a uma onda de críticas direcionadas à atriz nas redes sociais. Blogueirinha mencionou uma declaração de Gabriela Pugliesi, que sugeriu que a defesa poderia estar relacionada a um interesse amoroso do ator.

"Tu viu esse negócio de ele querer pegar Marina Ruy Barbosa? Ele defendendo, só que aí a Gabriela Pugliesi falou: 'Está defendendo porque quer pegar'. Não, claro que não (pegou). Tu acha que a Marina vai dar confiança? Não, claro que não. A menina é perfeita, gente, pelo amor de Deus", comentou.

Ao site "Metrópoles", João Vicente negou ter tentado interferir no roteiro ou impedir a pergunta sobre Gracyanne durante o programa "Blogueirinha entrevista". O ator minimizou a reclamação da apresentadora e sugeriu que tudo não passa de uma brincadeira. "Acho que foi uma brincadeira porque sou sócio do Porta", afirmou.

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