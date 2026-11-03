A- A+

FAMOSOS João Vicente de Castro defende Marina Ruy Barbosa e critica onda de ataques à atriz Ator classificou críticas direcionadas à artista como um "ataque coordenado" e atribuiu a mobilização a divergências políticas

João Vicente de Castro saiu em defesa de Marina Ruy Barbosa nesta terça-feira (3), em meio à repercussão das críticas direcionadas à atriz nas redes sociais após rumores sobre uma briga entre Marina e Luma Costa.



Em uma publicação, o ator e apresentador classificou a movimentação como um “ataque coordenado” e afirmou que Marina está sendo alvo de uma tentativa de cancelamento por divergências políticas.

"Marina está sofrendo uma tentativa de cancelamento. É vítima de um ataque coordenado, puxado por algumas mulheres de São Paulo que discordam dela politicamente, por ter expressado sua opinião. É baixo, é sádico e covarde", escreveu o ator.

João Vicente também destacou a amizade que construiu com a atriz após trabalharem juntos.



Segundo ele, a proximidade permitiu conhecer melhor Marina, tanto na vida pessoal quanto profissional, e foi um dos motivos para se posicionar publicamente diante da situação.

"Sei de perto a pessoa e a profissional que ela é, e por isso não dá para ficar calado. Ela é mais uma vítima de uma dinâmica covarde de destruição de reputação, que pune qualquer um que ouse se posicionar", acrescentou.

"O cancelamento é violento. Começa com meia dúzia de pessoas, ganha volume em poucas horas e, quando você vê, uma multidão que nem sabe direito do que se trata está atacando, xingando, pedindo boicote, tentando apagar anos de trabalho e de história. Ninguém escuta, ninguém pergunta, ninguém pondera. Só se ataca", declarou.

Ao final da publicação, João Vicente defendeu que divergências de opinião não devem justificar ataques coletivos e pediu que outras pessoas manifestassem apoio à atriz.

"Por isso, se você é contra isso, se posicione publicamente. Comente, compartilhe, diga com todas as letras que não concorda com esse tipo de ataque. Não deixe que ela passe por isso sozinha. E encha a Marina de amor", concluiu.

Marina respondeu à manifestação do amigo nos comentários da publicação. "Obrigada por isso", escreveu a atriz, acompanhando a mensagem de um emoji de coração com as mãos.

Entenda a polêmica

A repercussão acontece após o afastamento entre Marina Ruy Barbosa e Luma Costa, amigas há mais de 20 anos que deixaram de se seguir no Instagram.



A atitude despertou especulações sobre os motivos do rompimento, entre elas a possibilidade de divergências políticas.

Marina chegou a curtir uma publicação que associava o fim da amizade a diferenças de posicionamento político.



Luma, por sua vez, negou que a política tenha motivado o afastamento e afirmou que mantém relações de amizade com pessoas que pensam diferente dela.

"Nada foi sobre política! Várias das minhas melhores amigas votam diferente de mim, e a gente segue se amando e se respeitando", declarou.

A discussão também envolveu outras personalidades. Lala Rudge publicou críticas à atriz, enquanto Gioconda Ruy Barbosa, mãe de Marina, pediu paz e afirmou desejar felicidade às duas.



Veja também