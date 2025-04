A- A+

Desafio eterno João Vicente de Castro, o Renato de "Vale Tudo", valoriza a expertise em novelas do Brasil Pela primeira vez participando de uma produção do horário nobre, o ator ressalta a qualidade do processo brasileiro de produzir telenovelas

Um set de novela já é um ambiente familiar para João Vicente de Castro. Conhecido por ser sócio da produtora de vídeos Porta dos Fundos, o ator fez sua estreia nos folhetins há quase uma década, quando integrou o elenco da trama musical “Rocky Story”.



Ainda assim, anos após esse início, e com mais algumas dramaturgias reforçando o currículo, João jura que ainda sente um frio na barriga ao entrar nos estúdios de “Vale Tudo”, na qual interpreta o empresário Renato Filipelli.

“Acho muito difícil fazer novela. E não conheço quem ache fácil. Eu estava muito nervoso no início do processo. Então, fui buscar conselhos com meus amigos experientes. Percebi que o Nero (Alexandre) estava em pânico, a Paolla (Oliveira) também... Vi que não era só eu. É normal ficar nervoso porque a gente quer que seja muito bom. Então, é algo complexo porque são muitas cenas por dia. São quase nove horas de trabalho. É difícil, mas é prazeroso”, explica.

A trama de “Vale Tudo” é a terceira novela de João. Antes, ele também havia integrado o elenco da romântica história espírita “Espelho da Vida”.



“Fazemos novelas como ninguém no mundo. A gente tem de ter muito orgulho do nosso trabalho. Acho muito cafona quem reclama de fazer novela ou fala que é chato. Está nos Estúdios Globo falando que não quer fazer novela? Aí é muito fácil né? Estamos fazendo uma obra grandona, com prazer. É uma novela muito bem escrita e dirigida”, valoriza.

Na adaptação liderada por Manuela Dias, Renato é dono da Tomorrow, uma das maiores agências de conteúdo da América Latina.



Primo de Marco Aurélio, papel de Alexandre Nero, com quem divide apartamento, Renato é um cara leve, criativo, que não gosta de se comprometer com nada, a não ser com o trabalho.



Ele não teve filhos e nunca se casou. Quando o assunto é relacionamento afetivo, ele é bem descomprometido. Raramente, assume uma relação e não vai ser diferente quando se envolver com Leila, de Carolina Dieckmann.



“Tenho algumas coisas parecidas com o personagem. Sou uma pessoa hábil com seres humanos, trabalho feito um louco, que nem ele, e tenho alguma dificuldade de me relacionar (risos)”, brinca o ator, que ficou conhecido por namorar nomes estrelados, como Sabrina Sato e Cleo Pires, mas atualmente está solteiro.



Quando a primeira versão de “Vale Tudo” foi ao ar, João tinha apenas cinco anos. Ainda no início da pré-produção do folhetim, o ator foi em busca de rever o enredo original assinado por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Mas, logo depois, decidiu parar.



“Eu vi até o capítulo 40. Não sei dizer se isso me ajudou ou não. Mas teve uma hora que eu achei melhor parar de ver. Ia ficar comparando. No elenco mesmo tem gente que viu, mas outras preferiram não ver também. Está bem dividido”, afirma.

“Vale Tudo” – de segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

Conversa amistosa

Além da novela das nove, João Vicente de Castro também retorna ao ar na nova temporada de “Papo de Segunda”, do GNT. O programa de debate reestreia no dia 5 de maio e seguirá com Francisco Bosco, Eduardo Sterblitch e Russo Passapusso no elenco. “Estou desde a formação original. Por enquanto, estou muito feliz lá. Não penso em sair”, aponta.



O programa irá retomar conversas sobre os mais diversos assuntos – sejam eles sérios, divertidos, cotidianos ou especiais – sempre com um toque de bom humor e leveza. A produção, que conta com reflexões, histórias e momentos de confissão, segue como um espaço de identificação para o público onde o quarteto de apresentadores está no papel de conselheiro e porta-voz.



“Eu falo o que penso, não o que quero. Tem de ter responsabilidade com o que é falado. A verdade é que o que eu quero não importa. O legal é promover o debate”, explica.

Instantâneas

# João também está no elenco da nova temporada de “LOL: Se Rir, Já Era!”, original Prime Vídeo, que estreou no último dia 18.

# O ator fará uma participação especial na terceira temporada de “Encantado's”, em que viverá seu personagem em “Vale Tudo”. A série de humor estreia dia 29.

# João é filho da estilista Gilda Midani com o jornalista Tarso de Castro, um dos fundadores do jornal “Pasquim”.

# Recentemente, o Porta dos Fundos deixou de fazer parte da Paramount. Fabio Porchat, Gregório Duvivier e João Vicente de Castro seguem à frente da produtora, agora de forma independente.

