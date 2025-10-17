A- A+

FAMOSOS João Vicente de Castro e Gracyanne Barbosa negam romance: "Nunca ficamos" Apesar da negativa, colunista revelou supostos áudios da musa fitness elogiando o ator em abril deste ano

João Vicente de Castro e Gracyanne Barbosa negaram envolvimento, após o jornalista Leo Dias afirmar que os dois estavam “se conhecendo melhor”. O suposto affair entre eles virou assunto nas redes sociais na última quinta-feira (16).

De acordo com o colunista, os dois teriam iniciado a relação em abril, mas o romance esfriou quando a musa fitness afirmou em entrevista que desejava retomar o casamento com o cantor Belo. Os dois teriam se reconectado após Gracyanne passar por uma cirurgia no joelho.

Em entrevista à revista Quem, João Vicente demonstrou estar surpreso com a notícia. “Realmente, é uma das coisas mais loucas que ouvi na minha vida. Encontrei ela duas vezes. Uma fofa, maravilhosa, mas nunca beijei”, disse. “Queria saber de onde veio isso. Acho ela uma querida, mas nunca ficamos”, reforçou.



Gracyanne também deu explicações ao mesmo veículo de imprensa, confirmando a versão do ator. “O conheço de vista. Admiro o trabalho, mas apenas isso”, esclareceu. Ela ainda revelou que foi assaltada e que seu celular foi levado pelos bandidos. “Não sei [se estão se passando por mim] porque é o mesmo WhatsApp”, disse.

Segundo a musa fitness, ela está em um relacionamento que ainda não é sério, mas com outra pessoa. “Estou com alguém, não estou namorando e não é o João”, assegurou.

A colunista Fábia Oliveira, no entanto, divulgou áudios trocados com Gracyanne em abril deste ano. Na gravação, a ex-esposa de Belo supostamente faz elogios a João Vicente de Castro.

“O João é maravilhoso em todos os sentidos, como pessoa agrega muito pra mim. Além de ser gato, culturalmente né? É um cara de uma outra vida. O pouco que eu estive com ele eu aprendo muito, isso é bacana”, afirmou a voz.

Ela teria dito que não estava “inteira” na relação e que, naquele momento, eles estavam “dando um tempo”. O rompimento teria acontecido após a declaração de que a influenciadora gostaria de voltar com Belo.

Após a divulgação dos áudios, Gracyanne foi aos stories para desmentir a veracidade da gravação. “Sei que vocês ouviram uns áudios aí, mas é uma outra pessoa. Não estou tendo nada sério com ninguém, por enquanto meu par está sendo essa muleta”, disse a famosa, destacando que está focada em se recuperar da lesão que sofreu durante o “Dança dos Famosos”.

