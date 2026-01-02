Sex, 02 de Janeiro

ESPECULAÇÕES

João Vitor Silva e Iza passam Réveillon juntos no Rio

Suposto novo casal aparece de mãos dadas em registros que circularam na internet

A cantora Iza e o ator João Vitor Silva foram flagrados juntos no RioA cantora Iza e o ator João Vitor Silva foram flagrados juntos no Rio - Foto: Reprodução/Instagram @iza, @joaaovitorsilva

Iza e João Vitor Silva passaram a virada de ano juntos no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro. Registros circularam na internet, o que gerou especulações de um novo affair da cantora.

Imagens do suposto novo casal foram divulgadas pelo Portal Leo Dias. Nas fotos, eles aparecem de mãos dadas.

Quem é João Vitor Silva
João Vitor ganhou bastante popularidade ainda quando criança. O ator interpretou Pedrinho na versão mais recente de Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Além de participar de Garota do Momento e Verdades Secretas, o artista integrou o elenco de Agente Secreto, filme de Wagner Moura que vem se destacando e consta como uma das apostas para o Oscar.

No ano de 2025, Iza se separou do pai de sua filha, o jogador Yuri Lima. Após uma traição e reconciliação, o antigo casal não está mais junto desde outubro.

