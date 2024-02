Joaquim Lopes abre restaurante em março; conheça outros famosos que apostam no mundo da gastronomia

A- A+

No rastro do sucesso financeiro na TV, no cinema e nos esportes, celebridades mergulham no mundo da gastronomia, investindo seus recursos em restaurantes e hamburguerias.

Nem toda aposta dá certo, como é o exemplo de Bruno Gagliasso e Mariana Ximenes, que foram sócios de restaurantes que acabaram fechando (respectivamente Burger Joint e Capim Santo).

Mas alguns outros famosos seguem arriscando suas fichas em empreendimentos.

O mais novo deles é o ator Joaquim Lopes, que anunciou em suas redes a inauguração do restaurante Oripi, o Ipiranga, em São Paulo, em março.

A modelo e apresentadora Fernanda Lima é sócia do Maní, restaurante da chef Helena Rizzo, que foi jurada do MasterChef. O Maní faz sucesso por apresentar uma gastronomia natural, focada em comidas mais leves, feitas com ingredientes frescos e cheios de originalidade. Ele já ficou em 96º lugar no ranking dos melhores restaurantes do mundo.

O ex-BBB, Felipe Prior também é empreendedor. Isso porque é sócio de uma pizzaria que inaugurou em 2019, na Zona Norte de São Paulo, chamada Salt ZN. As pizzas napolitanas e a decoração industrial atraem clientes para a pizzaria. Após a entrada do ex-BBB na sociedade, o número de seguidores e de clientes aumentou bastante, tornando o restaurante mais famoso.

Um dos maiores nomes do skate nacional, Leticia Bufoni, abriu uma hamburgueria em Guarulhos, chamada Flip Burger. Tanto o nome, quanto os pratos e também a decoração são inspirados no universo do novo esporte olímpico. No cardápio, todos os lanches levam nome de manobras de skate e, em todos os pedidos, é possível substituir o hambúrguer de carne pela opção vegetariana, isso porque a skatista e dona do negócio também é vegetariana.

Além de pilotar carros de Fórmula 1, Felipe Massa também pilota um badalado restaurante de carnes em São Paulo, o Beefbar. A unidade paulistana da rede de restaurantes criada em Mônaco foi inaugurada em 2020, na região dos Jardins. Massa é um dos sócios do negócio, que segue o padrão da matriz, servindo cortes de carnes nobres e comida de rua de vários países.

Caio Castro é um dos atores que mais investe em empreendimentos diferentes. Em 2012 ele anunciou a abertura do Bistrô Faria Lima, um restaurante bem conceituado em uma das avenidas mais famosas de São Paulo. Algum tempo depois ficou sócio do Black Beef, mas, em 2021, anunciou sua saída da sociedade.

