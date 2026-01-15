A- A+

FAMOSOS Jodie Foster diz que indicação ao Oscar a salvou de abusos em Hollywood Indicada ao Oscar em 1977 por Taxi Driver, no qual interpretou uma adolescente em situação de prostituição, Foster disse que o prestígio conquistado naquele momento a protegeu

Jodie Foster afirmou que a indicação ao Oscar recebida ainda na adolescência foi determinante para que ela escapasse de situações mais graves de abuso sexual em Hollywood. Em entrevista ao programa Fresh Air, da rádio NPR, a atriz refletiu sobre como o reconhecimento profissional precoce a colocou em uma posição de poder incomum para alguém tão jovem dentro da indústria cinematográfica.

Indicada ao Oscar em 1977 por Taxi Driver, no qual interpretou uma adolescente em situação de prostituição, Foster disse que o prestígio conquistado naquele momento a protegeu de experiências que muitas mulheres enfrentaram no ambiente de trabalho.

"Eu realmente tive que analisar isso: como eu fui salva?", afirmou, ao lembrar do início da carreira.

Segundo a atriz, apesar de ter vivido situações que classificou como "microagressões misóginas", ela acredita que o poder acumulado ainda na infância foi decisivo para evitar abusos mais graves. "Eu tinha uma certa quantidade de poder quando tinha, tipo, 12 anos. Quando veio a minha primeira indicação ao Oscar, eu já fazia parte de uma categoria diferente de pessoas", explicou.

Foster ainda disse acreditar que, naquele contexto, passou a ser vista como alguém "perigosa demais para ser tocada", já que poderia denunciar comportamentos inadequados e comprometer carreiras dentro da indústria. "Eu poderia ter arruinado a carreira de pessoas ou pedido ajuda. Então eu não estava no alvo", afirmou.

Personalidade e controle emocional

Além do reconhecimento profissional, Jodie Foster avalia que sua forma de lidar com emoções também contribuiu para afastar comportamentos inaceitáveis. A atriz destacou que não expõe sentimentos com facilidade, o que dificulta tentativas de manipulação emocional.

"É muito difícil me manipular emocionalmente, porque eu não opero com as emoções à flor da pele", disse. Para ela, predadores costumam explorar fragilidades, algo mais comum em pessoas jovens, com menos poder e menos recursos para reagir.

Carreira marcada por reconhecimento

Após a indicação por Taxi Driver, Jodie Foster consolidou uma trajetória premiada. Ela venceu o Oscar duas vezes: em 1989, por Acusados, e em 1992, por O Silêncio dos Inocentes.

Na entrevista à NPR, Foster afirmou que a profissão também a ajudou a desenvolver resiliência emocional. "Acho que existe uma parte de mim que se tornou resiliente por causa do que fiz para viver e que aprendeu a controlar as emoções para interpretar papéis", concluiu.

