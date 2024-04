A- A+

LUTO Joe Flaherty, ator de ''Freaks and geeks'', morre aos 82 anos Causa da morte não foi revelada, mas filha disse que o artista teve ''breve doença''

Joe Flaherty, ator que ficou conhecido por sua atuação na série "Freaks and geeks", morreu nesta segunda-feira (1), aos 82 anos. A informação foi confirmada por sua filha, Gudrun Flaherty, que disse que Flaherty morreu após uma "breve doença", sem dar mais detalhes.

Ao lado de um elenco que incluía John Candy, Martin Short, Rick Moranis, Andrea Martin, Eugene Levy e Catherine O'Hara, Flaherty também interpretou uma variedade de personagens na série canadense "SCTV", que fez bastante sucesso.



O conceito da série, que foi ao ar nos anos 1970 e 1980, era que seus esquetes fossem "programas" de uma emissora de TV de baixo custo em uma cidade fictícia chamada Melonville.

Entre os personagens de Flaherty estavam Guy Caballero, o presidente desonesto da emissora, e Sammy Maudlin, um host de talk show noturno. Outro personagem, Count Floyd, usava um traje barato de vampiro enquanto apresentava um programa de filmes de terror, "Monster Chiller Horror Theater".



A piada era que os filmes mostrados no programa - como "Dr. Tongue's Evil House of Pancakes" - raramente eram muito assustadores, deixando Floyd constrangido e frequentemente tendo que se desculpar com os espectadores.

Gudrun Flaherty disse em um comunicado que seu pai tinha uma "paixão inabalável por filmes dos anos 1940 e 50", o que influenciou sua carreira, bem como seu tempo em "SCTV". "Ele valorizava cada momento gasto no show, tão orgulhoso de seu sucesso e tão orgulhoso de fazer parte de um elenco incrível", disse a filha do ator.

Flaherty também era conhecido por papéis em programas de televisão e filmes que eram estimados pelos fãs. Ele interpretou Harold Weir, o pai de dois adolescentes desajeitados na série "Freaks and Geeks", que durou apenas uma temporada após sua estreia em 1999, mas ajudou a lançar as carreiras de vários jovens atores, incluindo James Franco, Seth Rogen, Busy Philipps, Jason Segel e Linda Cardellini.

No filme "Happy Gilmore" de 1996, Flaherty teve um pequeno, mas memorável papel como um homem que provoca o jogador de golfe titular, interpretado por Adam Sandler, da multidão.

Veja também

celebridades ''No começo, foi difícil'', revela Zélia Duncan sobre casamento com ex-mulher de Jô Soares