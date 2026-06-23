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tv Joel Datena retorna ao ar após cirurgia e relata dias de recuperação intensa Após dois meses afastado da televisão, apresentador revelou que precisou de cuidados médicos imediatos e enfrentou uma recuperação mais complexa do que o esperado

O apresentador Joel Datena voltou ao Brasil Urgente, da Band, na segunda-feira, 22. Ele havia sido afastado temporariamente por conta de uma cirurgia de emergência na coluna, em maio.

No programa Melhor da Tarde, Joel contou que o seu caso era muito mais complexo do que foi divulgado: ele precisou ficar 13 dias internado e passar por um processo de duas semanas de recuperação.

O diagnóstico consiste em um acúmulo de sangue ao redor ou dentro da medula espinhal que exige cuidados médicos imediatos para descompressão da região.

"Está tudo ótimo agora, mas foi um susto, uma coisa absurda. Eu tive um sangramento na medula. Não foi bem simples, do jeito que a gente estava imaginando", revelou Joel Datena.

O apresentador contou ainda que passou por dias de resiliência, força, preparo e reprogramação. Joel também agradeceu todo o apoio que recebeu durante os meses de recuperação.

"Todo esse carinho que recebi da minha família, dos meus amigos, das pessoas aqui da Band como um todo criou uma fórmula legal para me trazer de volta", disse ele.

Em vídeo no Instagram, Joel comemorou a retomada das atividades profissionais. "Quanta alegria para mim estar de volta aqui e encontrar cada um de vocês", disse o filho de José Luiz Datena em vídeo publicado nas redes sociais. "Nesses dias que eu fiquei ausente, como eu senti saudade. De tudo isso. Dessa vivência e de encontrar você, que eu não conheço pessoalmente, mas que envia tanta energia positiva pra gente."

"Então hoje digo o seguinte: sou uma pessoa muito feliz em poder reiniciar o meu trabalho depois de passar por um momento difícil", disse Joel. "E você que vibrou positivamente nesse período todo, eu envio todo o meu carinho e espero retribuir hoje e sempre, também com o meu trabalho", agradeceu.

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