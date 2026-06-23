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petrolina Joelma apoia ação solidária do Transforma Petrolina e assina obra para leilão beneficente Cantora foi atração das mais aguardadas, na segunda-feira (22), no São João Solidário em prol do Instituto Bucomaxilofacial (IBM)

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O programa de voluntariado Transforma Petrolina tem recebido apoio de diversos cantores nas ações do São João Solidário em prol do Instituto Bucomaxilofacial (IBM).



Uma das atrações mais aguardadas da noite de segunda-feira (22), a cantora Joelma também reservou um momento para a solidariedade, e antes de subir ao palco, a artista recebeu em seu camarim representantes do Transforma Petrolina e do IBM.

Na oportunidade, a artista conheceu o trabalho realizado pelo Instituto, referência no tratamento a crianças e adultos com fissuras labiopalatinas, e aceitou apoiar o Leilão Solidário do Transforma Petrolina autografando um dos quadros que será leiloado em prol da instituição.



As obras foram doadas pela empresa Cads Quadros e trazem fotografias assinadas por Kaio Cads, Carlinhos Luz e Diego Aquiles. Além de Joelma, outros artistas que passam pelo São João de Petrolina também estão apoiando a iniciativa.

De acordo com a coordenadora voluntária do Transforma Petrolina, Alinne Durando, o Leilão Solidário faz parte de uma série de ações voltadas ao fortalecimento e à divulgação da instituição.



“Ao longo do período junino, o IBM tem recebido apoio por meio de espaços de visibilidade na programação do evento, nas redes sociais, na Vila São Francisco e também dos cantores. A gente acredita na força dessa mobilização para ajudar ainda mais esse trabalho que impacta tantas vidas”, destaca.



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