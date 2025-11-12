A- A+

RECUPERAÇÃO Joelma conta que pegou covid pela décima vez: "Mais uma chance de vida" Cantora também relembrou as dificuldades nas recuperações anteriores

Joelma revelou que está recém-recuperada da covid-19. Segundo a cantora, essa é a décima vez que recebe o diagnóstico da doença.

"Peguei dez [vezes] covid. Mês passado, acabei de pegar outra, mas com covid já sei lidar e estou bem", contou em entrevista ao gshow.

A artista já retomou sua agenda e rotina de autocuidado. "Voltei a treinar, estou com a energia no topo de novo, Deus me deu mais uma chance de vida. Só tenho a agradecer."

Joelma também relembrou as dificuldades nas recuperações anteriores. "Quando veio o covid, estava na minha melhor forma física. Pensei que ia ser de leve. De leve? Quase que eu vou! Foi sério, internei três vezes, foi bem difícil, pensei que não ia voltar a cantar, mas a chave virou."

A cantora, que enfrentou algumas consequências da doença, entre elas uma inflamação que causou inchaço no rosto, contou que precisou remover todos os procedimentos estéticos. Hoje, mantém apenas aplicações pontuais de toxina botulínica, popularmente conhecida como botox.

