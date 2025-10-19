Joelma grava DVD em Brasília com palco gigante e 38 bailarinos em cena

A- A+

BRASÍLIA - Joelma colocou o público para dançar e “bater cabelo” ao som do brega paraense, na gravação da quinta etapa do DVD “Isso é Calypso - Tour Brasil”. Fãs de diversas partes do País viajaram até Brasília para conferir o show especial, que ocorreu na noite deste sábado (18), na Granja do Torto.

Em um ano de grandes apresentações para a cantora [que brilhou no festival The Town e no Amazônia Live em 2025], o concerto provou mais uma vez a grande performer que Joelma é. Entre trocas de figurino, coreografias milimetricamente ensaiadas e voz potente, a diva nortista não deixou a “peteca cair” mesmo nos momentos mais delicados do espetáculo.

Joelma subiu ao palco com certo atraso, por culpa da chuva. Apesar do tempo nada favorável, ela iniciou o primeiro bloco da gravação sem perder a animação e o rebolado. Quando a água resolveu dar uma trégua, a artista pôde se aproximar mais do seu público, sentindo de perto o apoio que emanava da plateia.

Em certo momento do show, após uma troca de figurino, a cantora teve um problema com um aplique no cabelo. Ao invés de parar a gravação, Joelma seguiu com sua performance e, quando a situação parecia incomodá-la, simplesmente jogou o mega hair para o público. “Com cabelo ou sem cabelo, a gente vai gravar esse DVD”, brincou.

O palco, maior da carreira da paraense, fez jus ao tamanho da artista. Contando com o telão, a estrutura tinha 58,4 metros de largura e 14,5 metros de altura. Espaço suficiente para que os 38 bailarinos escalados pudessem executar as coreografias. Emocionada, a paraense reconheceu o papel dos fãs na sua carreira, ao concluir o roteiro previsto para a gravação.



"Vocês estiveram comigo nos momentos bons e nos ruins também. Tenho certeza que foi ele [Deus] quem me deu vocês", declarou.

Repertório

Dividido em cinco blocos, o set list contemplou sucessos antigos da extinta Banda Calypso, hits da carreira solo de Joelma e novas faixas. A abertura, com direito a queima de fogos, foi embalada por “Esperando por Você”, seguida de “Xonou Xonou”, “Amor Bandoleiro” e “Solidão Já Era”, todas bem dançantes.

Após um primeiro intervalo, Joelma surgiu com uma sequência romântica, com “Dois Corações”, “Mais Uma Chance” e “Amor Sem Fim”. Foi neste momento também que o show recebeu sua primeira participação especial. Wanderley Andrade, veterano do brega do Pará, dividiu o microfone com a cantora em “Conquista” e “Não Posso Negar que Te Amo”, canção que a artista gravou em 2011 com o pernambucano Reginaldo Rossi.

Também participaram do espetáculo os Vingadores do Brega. Ao lado de Joelma, o grupo - conhecido por se fantasiar nos shows - apresentou “Só Like”, parceria com a cantora lançada recentemente.

“Celebrar”, faixa cujo videoclipe foi gravado em Brasília na última quinta-feira (16), parecia encerrar as quase três horas de show. No entanto, Joelma entregou ainda um bloco extra, com músicas indispensáveis de seu repertório, como “Dançando Calypso” e “Voando pro Pará”.

Figurinos

A cada bloco de músicas, Joelma surgiu em cena com um figurino novo. Como já é de costume na trajetória da cantora, as roupas não pouparem em cores, brilho, franjas e babados. A plateia foi à loucura quando, entre uma faixa e outra, a cantora fez uma troca de roupa no palco. Um terno prateado deu lugar a uma réplica do icônico macacão azul utilizado pela artista no DVD “Banda Calypso pelo Brasil”, também gravado em Brasília, em 2006.



*O repórter viajou a convite da assessoria de imprensa de Joelma

