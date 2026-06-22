Joelma ganha festa surpresa no camarim do show na Bahia para celebrar seus 52 anos

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A cantora paraense Joelma ganhou uma festa surpresa para comemorar seu aniversário de 52 anos. Antes de subir ao palco para mais um show da turnê junina “Arraiá Joelma 30 anos”, em Anguera, na Bahia, a artista foi surpreendida com uma homenagem organizada pela equipe de produção e dançarinos, nos bastidores do evento.



A surpresa foi compartilhada pela própria cantora nas redes sociais. No vídeo, Joelma aparece recebendo os parabéns da equipe pouco antes de subir ao palco para o show de São João. A homenagem emocionou a cantora, que está cumprindo uma intensa agenda de shows pelo Nordeste neste período junino.





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