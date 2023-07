Joelma passa mal em show e cancela agenda por tempo indeterminado

A- A+

A cantora Joelma passou mal novamente durante um show e, por orientação médica, cancelou a agenda por tempo indeterminado. A turnê "Isso é Calypso" passou pela cidade de Santa Maria das Barreiras, no Pará, neste sábado, de acordo com a programação prevista no site da cantora.

Nos próximos dias, ela se apresentaria em Palmeiras do Tocantins-TO (23); Parnaíba-PI (25); Presidente Figueiredo-AM (28); Peixe Boi-PA (29); e Manaus-AM (30).

"Meus babys, cantar para vocês e estar com vocês é o que eu mais amo. Já são quase 30 anos de carreira levando esse dom que Papai do céu me deu para os palcos, mas neste momento preciso cuidar da minha saúde para poder voltar 100%", destacou a artista, ao anunciar a suspensão dos shows.

Em nota publicada nas redes sociais, o escritório que administra a carreira da artista destacou que ela teve uma "recaída", sem detalhar o que aconteceu durante a apresentação.

"Por orientação médica, [Joelma] seguirá em tratamento de saúde e terá a agenda de shows cancelada por período indeterminado", afirma a nota da Jshows. "Agradecemos o carinho e contamos com a compreensão".

