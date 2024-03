Joelma tem cachê do São João de Caruaru bloqueado pela Justiça

A- A+

Por decisão do juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira, da 11ª Vara do Trabalho do Recife, assinada nesta quarta (20), a cantora Joelma teve o passaporte e cachês bloqueados, em virtude de uma ação trabalhista de 2018, movida por um ex-empresário da banda Calypso. Entre os valores bloqueados por via judicial, estão os R$ 125 mil correspondentes ao cachê da artista para apresentação no São João de Caruaru deste ano.

A ação foi movida contra a empresa que Joelma mantinha com o ex-marido, Ximbinha, que foi condenada a pagar mais de R$ 1 milhão ao ex-empresário. A defesa da artista infomou que deverá entrar com um habeas corpus em seu benefício, alegando que a decisão do juiz “viola o direito constitucional de ir e vir, assim como de exercer sua profissão”.

A ação trabalhista está em fase de execução, o que quer dizer que a Justiça procura medidas para que o montante seja pago ao ex-empresário. Em 2021, o valor era de R$ 843 mil. Atualmente, a dívida ultrapassa R$ 1 milhão.



Decisão judicial

Em seu despacho, o juiz Gustavo Augusto Pires de Oliveira alegou a “frustração reiterada” nas tentativas de executar a condenação imposta à cantora. "A despeito da não localização de qualquer bem disponível, de forma pública e notória, a executada Joelma da Silva Mendes continua a celebrar contratos e realizar shows pelo país, utilizando-se de empresa da própria filha para encobrir os pagamentos", anotou o juiz.

Para o magistrado, a conduta de Joelma “revela total descompromisso com a cooperação”. Acrescentando que observa-se o “manifesto intuito de obstaculizar” a execução da dívida, "escondendo-se do Poder Judiciário ao tempo em que segue ostentando padrão elevado de vida decorrente da sua fama".

Sobre o passaporte da cantora, o magistrado registrou que “além de instrumento de trabalho, viabiliza as viagens internacionais luxuosas incompatíveis com a situação de quem não pode pagar uma dívida trabalhista.”

"Ora, não se concebe que uma artista de renome e carreira consolidada, que teve uma de suas músicas viralizada em todas as plataformas esse ano, participou de programas de grande audiência da Rede Globo e tem agenda de shows no Brasil e no exterior não vem recebendo quantia expressiva nesse momento de apogeu. Há clara ocultação de bens aqui", disse, ainda, o juiz, no despacho.

Segundo o Estadão, Joelma está no exterior, a trabalho. Em virtude disso, o magistrado acrescentou: "Caso ela esteja atualmente fora do país, as restrições deverão ficar pendentes até o seu retorno, haja vista que nenhum nacional pode ser impedido de voltar ao seu país de origem".

