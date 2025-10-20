Joelma celebra 30 anos de carreira em bom momento: "É a minha melhor fase"
Cantora paraense gravou, no último sábado (18), a quinta etapa do DVD "Isso É Calypso - Tour Brasil", em Brasília
BRASÍLIA - Joelma vive um bom momento em sua trajetória profissional. Celebrando 30 anos de carreira, a cantora emplacou apresentações históricas em 2025, como o elogiado show no The Town, em São Paulo, e a presença no “Amazônia Live”, espetáculo musical no Rio Guamá, em Belém, que contou também com a presença de Mariah Carey e outras cantoras.
No último sábado (18), a paraense viveu mais uma experiência para guardar na memória. Em Brasília, para um público com fãs vindos de diversas partes do País, a artista gravou a quinta etapa do DVD “Isso É Calypso - Tour Brasil”. O palco montado na Granja do Torto foi o maior de um projeto dela: 58,4 metros de largura por 14,5 de altura, contando com o telão. Além disso, foram 38 bailarinos em cena, várias trocas de figurinos e participações especiais.
“Acho que é a minha melhor fase, na carreira, na vida, em tudo. Estou em um momento de realização. Por isso, a gente trouxe a música ‘Celebrar’, que é para comemorar tudo isso”, comentou Joelma, minutos antes do show na Capital Federal, em entrevista à Folha de Pernambuco.
Leia também
• "As Várias Pontas de uma Estrela": último show de Gal Costa ganha vida em álbum e audiovisual
• Nailson Vieira circula Pernambuco com seu show "Sou, Estou", a partir deste sábado (18)
• Luan Santana traz turnê "Ao Vivo na Lua" ao Recife com show no Centro de Convenções em novembro
“Eu passei por tantos problemas de saúde que, sinceramente, pensei que não iria mais voltar a cantar. Poder viver isso [estar nos palcos] é um sonho”, completou Joelma, que nos últimos anos precisou lidar com alguns problemas de saúde, especialmente as sequelas da Covid-19, contraída nove vezes por ela.
Mencionada pela artista, a música “Celebrar” integra um EP de mesmo nome, lançado no início de outubro. O single ganhou recentemente um videoclipe, gravado na última quinta-feira, em Brasília, em frente à Torre de TV, marco visual e ponto turístico da cidade.
Os motivos para celebrar também incluem a vida pessoal de Joelma. Neste ano, a cantora realizou o sonho de virar avó, o que aconteceu em dose dupla. Yago Matos, filho da paraense, virou pai em agosto, com o nascimento de Zahara. Já Yasmin, filha caçula da artista, deu à luz a Oliver, fruto do relacionamento com o baterista Neto Alcântara, no começo deste mês.
Joelma mantém a família sempre por perto. Sua filha mais velha, Natália Sarraff, chegou a iniciar a carreira musical, mas atualmente comanda a equipe de produção da mãe. Durante a gravação em Brasília, ela entrou em cena para interagir com o público e até cantou algumas músicas, após mais de dez anos sem apresentações públicas.
“Ela está à frente do meu trabalho. É por isso que eu estou onde estou, porque sozinha eu não dou conta. Yasmin é quem prepara toda a base para que eu suba ao palco e ainda dá o toque final”, revela.
“Isso É Calypso - Tour Brasil” refaz o roteiro de grandes concertos realizados pela banda Calypso, que chegou ao fim em 2015. A primeira etapa foi filmada em 2022, no Recife, cidade onde a paraense mora. Joelma emprestou sua voz para a campanha do Ministério do Turismo em comemoração ao título de Capital Mundial do Brega recebido por Belém. Para a artista, não há motivos para rivalidade entre as duas cidades, que fazem parte de sua história.
“Se eu tivesse esse poder, eu daria esse título para as duas [cidades], porque o brega do Recife é diferente do brega de Belém. Pernambuco sabe disso e o Pará também. Acredito que somos mais fortes unidos. Aí todo mundo ganha”, pontua.
*O repórter viajou a convite da assessoria de imprensa de Joelma