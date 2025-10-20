A- A+

MÚSICA Joelma celebra 30 anos de carreira em bom momento: "É a minha melhor fase" Cantora paraense gravou, no último sábado (18), a quinta etapa do DVD "Isso É Calypso - Tour Brasil", em Brasília

BRASÍLIA - Joelma vive um bom momento em sua trajetória profissional. Celebrando 30 anos de carreira, a cantora emplacou apresentações históricas em 2025, como o elogiado show no The Town, em São Paulo, e a presença no “Amazônia Live”, espetáculo musical no Rio Guamá, em Belém, que contou também com a presença de Mariah Carey e outras cantoras.

No último sábado (18), a paraense viveu mais uma experiência para guardar na memória. Em Brasília, para um público com fãs vindos de diversas partes do País, a artista gravou a quinta etapa do DVD “Isso É Calypso - Tour Brasil”. O palco montado na Granja do Torto foi o maior de um projeto dela: 58,4 metros de largura por 14,5 de altura, contando com o telão. Além disso, foram 38 bailarinos em cena, várias trocas de figurinos e participações especiais.

“Acho que é a minha melhor fase, na carreira, na vida, em tudo. Estou em um momento de realização. Por isso, a gente trouxe a música ‘Celebrar’, que é para comemorar tudo isso”, comentou Joelma, minutos antes do show na Capital Federal, em entrevista à Folha de Pernambuco.



“Eu passei por tantos problemas de saúde que, sinceramente, pensei que não iria mais voltar a cantar. Poder viver isso [estar nos palcos] é um sonho”, completou Joelma, que nos últimos anos precisou lidar com alguns problemas de saúde, especialmente as sequelas da Covid-19, contraída nove vezes por ela.

Mencionada pela artista, a música “Celebrar” integra um EP de mesmo nome, lançado no início de outubro. O single ganhou recentemente um videoclipe, gravado na última quinta-feira, em Brasília, em frente à Torre de TV, marco visual e ponto turístico da cidade.

Os motivos para celebrar também incluem a vida pessoal de Joelma. Neste ano, a cantora realizou o sonho de virar avó, o que aconteceu em dose dupla. Yago Matos, filho da paraense, virou pai em agosto, com o nascimento de Zahara. Já Yasmin, filha caçula da artista, deu à luz a Oliver, fruto do relacionamento com o baterista Neto Alcântara, no começo deste mês.

Joelma mantém a família sempre por perto. Sua filha mais velha, Natália Sarraff, chegou a iniciar a carreira musical, mas atualmente comanda a equipe de produção da mãe. Durante a gravação em Brasília, ela entrou em cena para interagir com o público e até cantou algumas músicas, após mais de dez anos sem apresentações públicas.

“Ela está à frente do meu trabalho. É por isso que eu estou onde estou, porque sozinha eu não dou conta. Yasmin é quem prepara toda a base para que eu suba ao palco e ainda dá o toque final”, revela.

“Isso É Calypso - Tour Brasil” refaz o roteiro de grandes concertos realizados pela banda Calypso, que chegou ao fim em 2015. A primeira etapa foi filmada em 2022, no Recife, cidade onde a paraense mora. Joelma emprestou sua voz para a campanha do Ministério do Turismo em comemoração ao título de Capital Mundial do Brega recebido por Belém. Para a artista, não há motivos para rivalidade entre as duas cidades, que fazem parte de sua história.

“Se eu tivesse esse poder, eu daria esse título para as duas [cidades], porque o brega do Recife é diferente do brega de Belém. Pernambuco sabe disso e o Pará também. Acredito que somos mais fortes unidos. Aí todo mundo ganha”, pontua.



*O repórter viajou a convite da assessoria de imprensa de Joelma

