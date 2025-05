A- A+

Famosos Jogada de marketing, memes e recorde de curtida: web reage ao término de Zé Felipe e Virginia; veja Os dois anunciaram o fim do casamento nesta terça-feira, pelas redes sociais: 'Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor'

O cantor Zé Felipe e a influencer Virgínia Fonseca anunciaram o fim do relacionamento nesta terça-feira (27), após cinco anos juntos.

O comunicado, publicado simultaneamente nas redes sociais do ex-casal, movimentou a internet com mais de 4,6 milhões de curtidas em 12 horas e uma enxurrada de reações.

Na mensagem, os dois afirmam que a separação aconteceu de forma pacífica e reforçam o compromisso com os filhos:

“Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo”. O texto, curto e direto, foi acompanhado por uma foto em que os dois aparecem juntos, mas sem clima de despedida definitiva, o que alimentou ainda mais as especulações.

Muitos fãs se recusaram a aceitar a separação. Nos comentários, alguns seguidores deixaram apelos, conselhos e até pedidos por reconciliação.

“Vocês vão sentar e conversar, amanhã é outro dia”, escreveu um perfil. Outro disparou: “Casamento é difícil, gente! Terapia resolve!”.

No X, o assunto explodiu rapidamente, levando o nome de Zé Felipe ao topo dos trending topics no Brasil, com mais de 28 mil menções em poucas horas.

Muitos internautas especularam que o anúncio poderia ser apenas uma jogada de marketing para promover alguma nova música ou projeto conjunto — uma estratégia já usada anteriormente por outros famosos.

Zé Felipe e Virgínia, que se casaram em 2020, e desde então carregam milhões de seguidores que acompanham a rotina familiar, projetos profissionais e o crescimento dos filhos.

Veja também