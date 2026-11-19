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games Jogadores ao redor do mundo mergulham em "GTA VI", com notas quase perfeitas Lançamento gerou mais de 2,6 milhões de mensagens nas redes sociais em 24 horas

"GTA VI", o videogame mais caro já criado e com as melhores avaliações na história do setor, está finalmente disponível nesta quinta-feira (19) para jogadores de todo o mundo.

O novo título da saga de crimes e gângsteres, para os consoles PlayStation 5 e Xbox Series, chega após uma campanha de marketing colossal e 13 anos de espera desde o último capítulo.

O lançamento de "GTA VI" despertou tanto entusiasmo que gerou mais de 2,6 milhões de mensagens nas redes sociais em 24 horas, um número superior ao registrado no início da Copa do Mundo de 2026, informou nesta quinta-feira a empresa de monitoramento Visibrain.

"É cinematográfico!", disse à AFP Ryan Jones, um jogador de 32 anos de Miami, cidade que serviu de inspiração para "Vice City", cenário onde o jogo se passa.

Para muitos moradores dessa cidade americana, foi emocionante ver sua versão fictícia na tela.

"É incrível ver isso ganhar vida em um jogo e em uma experiência imersiva como essa", comentou Verónica Chicola, de 34 anos, que chegou a tirar folga do trabalho para poder jogar.

Na plataforma Twitch, as transmissões ao vivo de "GTA VI" atingiram, na quarta-feira, um pico de 3,3 milhões de espectadores simultâneos, um recorde para o lançamento de um videogame, quase o dobro da marca que, até então, pertencia a "Valorant".

"Superou minhas expectativas"

O jogo, cujo desenvolvimento levou oito anos, registrou uma nota média de 99 de 100, com base em cerca de cem críticas da imprensa especializada reunidas no site de avaliações Metacritic, algo inédito até agora.

Segundo o veículo americano Forbes, trata-se do "universo de videogame mais impressionante" já criado; já o site especializado The Verge afirmou que o título "consegue o impossível: estar à altura do entusiasmo que desperta".

Muitos jogadores destacaram sua qualidade visual.

"Estou esperando por este jogo há muito tempo, e é incrível ver os gráficos, a ambientação da cidade e a jogabilidade", explicou o argentino Bruno Kruszyn, conhecido no mundo do streaming como Brunenger. "Superou minhas expectativas."

"GTA VI", que acompanha as aventuras de um casal ao estilo "Bonnie & Clyde" em Vice City, apresenta-se como o título mais espetacular e ambicioso já produzido pelo estúdio americano Rockstar Games e, provavelmente, em todo o setor.

A modelagem dos personagens é especialmente realista, assim como a animação. O ambiente em que o jogador transita também é muito detalhado, seja em uma cidade agitada ou em uma área pantanosa repleta de crocodilos, observou um jornalista da AFP.

Embora a Rockstar Games ainda não tenha divulgado os números de reservas do jogo, o site especializado Sensor Tower estimou que já foram superadas as 17 milhões de unidades vendidas, gerando mais de 1,6 bilhão de dólares (R$ 9,2 bilhões).

Para a empresa de análise britânica Omdia, as vendas de "GTA VI" podem chegar a 3,2 bilhões de dólares (R$ 18,5 bilhões) até o final do ano, o que seria altamente rentável para o estúdio americano, que investiu entre 1 bilhão e 1,5 bilhão de dólares (R$ 5,8 bilhões e R$ 8,7 bilhões) em seu desenvolvimento, segundo estimativas dos analistas.

"Nenhum show ou estreia de cinema jamais gerou tanta receita, o que torna este um caso à parte na indústria do entretenimento", ressalta Joost van Dreunen, professor da Stern School of Business da Universidade de Nova York.

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